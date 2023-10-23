CarMoney публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года

Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «Кармани») объявляет операционные результаты деятельности по итогам девять месяцев 2023 г. Объем выдач займов за период вырос на 20,8% год к году и достиг 2,7 млрд руб., из которых почти 1 млрд руб. приходится на выдачи III квартала (+32,8% год к году). Это стало лучшим квартальным показателем за последние два года, несмотря на традиционное для отрасли снижение объемов выдач в летнем периоде на 10–15%. Об этом CNews сообщили представители CarMoney.

Объем портфеля достиг 4,8 млрд руб.1, увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Объем выдач вырос на 20,8% год к году и достиг 2,7 млрд рублей. II и III кварталы 2023 г стали рекордными для компании по объему заключенных договоров.

Средневзвешенная ставка по автозаймам сохранилась на уровне ~80% годовых, несмотря на заметный рост ключевой ставки ЦБ РФ с августа 2023 г.

Число активных займов выросло на 63,8% год к году до 35,2 тыс. договоров на конец периода.

Доля новых клиентов выросла до 65% от общего их числа на фоне активного роста бизнеса, в сравнении с 58% в аналогичный период прошлого года.

Доля автозаймов, оформленных онлайн, выросла до 87,2% (+4,4 п.п.)

Средняя стоимость автомобиля, передаваемого в залог по автозайму, составила 903 тыс. руб. (+5,0% год к году), в то время как средняя сумма выданных автозаймов выросла на 14,7% год к году до 314 тыс. руб.

Качество залогового обеспечения портфеля сохраняется на высоком уровне: стоимость автомобилей в залоге более чем в два раза превышает сумму выданных автозаймов (коэффициент LTV составил 2,1х на конец отчетного периода).

Доля предпринимателей среди клиентов CarMoney выросла за год с 30% до 40% от общего числа заемщиков. Микробизнес остается целевым клиентским сегментом для CarMoney, компания считает это своей важной социальной функцией.

Средний платеж по автозайму в месяц – около 22,5 тыс. руб., что составляет около 19% среднего дохода заемщика CarMoney.

Общее количество скачиваний мобильного приложения CarMoney (всех версий) выросло на 86,4% за период, среднее число активных пользователей (MAU) увеличилось на 68,5% год к году. в день (DAU) на 60,9%.

CarMoney участвует в пяти проектах с крупными российскими банками по монетизации отказного трафика: два проекта находятся на этапе тестирования, три партнерства уже запущены, включая банк, ориентированный на обслуживание МСП, целевого для CarMoney сегмента. Все партнерства предполагают бесшовный процесс перехода клиента, что повышает конверсию заявок у партнеров в выданные займы в CarMoney.

Анна Калугина, генеральный директор финтех-сервиса CarMoney: «III квартал 2023 г. стал для нас первым отчетным периодом о работе в новом статусе публичной компании. Привлеченные в капитал средства дали необходимый импульс к дальнейшему развитию бизнеса: третий квартал стал рекордным по объему выдач займов в последние два года. По итогам очередного периода в жизни компании могу подтвердить нашу приверженность двум основным приоритетам – высокая технологичность всех бизнес-процессов и фокус на сотрудничестве с микробизнесом. Так, наша статистика показывает традиционно высокую долю автозаймов, оформленных онлайн, а также растущую аудиторию приложения CarMoney. Финтех-сервис CarMoney сохраняет ориентированность на предпринимателей, доля которых в общем объеме автозаймов выросла за год на треть. Для нас это не только клиенты с хорошим уровнем лояльности, платежеспособности и высокой финансовой грамотностью. Ориентируя свою работу на микробизнес, мы выполняем крайне значимую, социальную функцию предоставления ликвидности самому многочисленному сегменту предпринимательства в России, зачастую выступая для небольшого бизнеса кредитором последней инстанции».

Операционные показатели за девять месяцев 2023 года

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CarMoney представлена в 72 регионах России. Имеет сеть партнерских офисов (более 2000). Головной офис находится в Москве. CarMoney входит в государственный реестр микрофинансовых организаций Банка России, является членом СРО «МиР». Аудитор CarMoney – компания «Финэкспертиза».