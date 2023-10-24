В Linx назначен коммерческий директор

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса Linx объявил о назначении Марии Марковой на должность коммерческого директора.

На новой позиции Марии Марковой предстоит выстроить новую структуру и процессы коммерческого блока, обеспечить выход компании на новые клиентские сегменты, организовать развитие каналов продаж, значительно расширить клиентскую базу по облачным сервисам Linx Cloud и услугам ЦОД, а также создать широкую сеть партнеров.

«Конкуренция на рынке облачных сервисов достаточно высока, но компания Linx поставила перед собой амбициозную цель – стать одним из лидеров, и я вижу все необходимые составляющие для ее достижения. Компания делает ставку на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами, не просто предлагая стандартные сервисы, а помогая в решении задач клиентов», – сказала Мария Маркова, коммерческий директор Linx.

По ее словам, компания готова предложить кастомизируемое решение под любые задачи крупного и среднего бизнеса, быстроту реализации с высоким качеством сервиса, индивидуальный подход, а также гибкую ценовую политику в облачных услугах.

Мария Маркова работает в отрасли ИТ и телекоммуникаций более 20 лет. У нее высшее техническое образование и степень MBA. Мария занимала ключевые позиции в подразделениях продаж операторов связи «Голден телеком» и «Интелком-коннэкт». В должности коммерческого директора одной из дочерних компаний ПАО «ФСК ЕЭС» она отвечала за проекты по подключению к услугам связи крупнейших месторождений и значимых объектов России. Также Мария занимала позицию коммерческого директора по прямым и партнерским продажам в облачном провайдере IBS Datafort (сейчас – Beeline Cloud, бренд «Билайн»).