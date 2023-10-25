Softline стала авторизованным партнером «ИТ эксперт»

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, стала авторизованным партнером ГК «ИТ эксперт». Передача задач по внедрению и сопровождению программного обеспечения ГК Softline и другим партнерам связана с переходом ГК «ИТ эксперт» на вендорскую модель ведения бизнеса. В свою очередь, с помощью ITSM box и других программных продуктов своего партнера команда Softline будет помогать клиентам организовывать автоматизацию процессов оказания ИТ-услуг.

ITSM box – low-code-инструмент поддержки функционирования цифровых услуг, включающий более 20 процессов управления с учетом рекомендаций ITIL 4, связанных с оказанием ИТ-услуг, анализом процессов, контролем качества услуг и удовлетворенности клиентов.

Группа компаний «ИТ эксперт» основана в 2002 г. ГК Softline и ГК «ИТ эксперт» сотрудничают с 2019 г. В августе 2023 г. ГК «ИТ эксперт» решила расширить свою партнерскую сеть в связи с полным сосредоточением деятельности на разработке современных ИТ-продуктов, методологическом консалтинге и услугах обучения в области ИТ-управления и цифровой трансформации. На новом этапе сотрудничества ГК «ИТ эксперт» будет активно поддерживать своего партнера ГК Softline и оказывать услуги контроля качества проектов в рамках сервиса Quality Assurance ITSM.

«Мы уверены, что сотрудничество с ГК «ИТ эксперт» еще больше расширит возможности по замещению иностранных ITSM-систем для наших клиентов. Команда нашего партнера непрерывно работает над развитием функциональности ITSM box. Решение создано на low-code-платформе и позволяет заменить комплексные иностранные решения и технологии, сохранив при этом совместимость с ними и усиливая безопасность цифровых систем заказчиков. Мы, в свою очередь, будет вкладывать свою экспертизу в проекты по созданию эффективных и надежных систем управления сервисами для наших заказчиков с помощью продуктов ГК «ИТ эксперт», – отметила Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM в ГК Softline.

«Мы так же сильно заинтересованы в успешной реализации каждого проекта, как и наши клиенты и партнеры, поэтому рады доверить ведущему поставщику ИТ-решений и сервисов ГК Softline внедрение и сопровождение наших ITSM-решений. Расширяя партнерскую сеть, мы предоставляем каждому заказчику возможность с помощью команды Softline добиваться требуемого качества и получать экспертную помощь на протяжении всего жизненного цикла проекта – от сбора требований к будущему решению до выхода в продуктивную эксплуатацию», – сказал Михаил Грибов, генеральный директор ГК «ИТ эксперт».