Fix Price объявляет ключевые операционные и финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2023 года

Fix Price объявляет ключевые операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Показатели за III квартал 2023 г.

Выручка увеличилась на 6,3% год к году до 74,5 млрд руб.

В отчетном квартале компания открыла 123 магазина (с учетом закрытий, а также включая 19 франчайзинговых магазинов); общее количество магазинов на конец отчетного периода достигло 6162.

Валовая прибыль увеличилась на 11,0% год к году до 25,2 млрд руб. Валовая маржа выросла на 143 б.п. год к году и составила 33,9% благодаря эффективному управлению ассортиментом и товарными категориями, увеличению доли непродовольственных товаров и положительному влиянию результатов деятельности Компании в Казахстане и Белоруссии

Скорр. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 увеличилась на 8,0% год к году и составила 14,2 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA увеличилась на 29 б.п. и достигла 19,0%.

Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 6,4% год к году до 7,4 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли выросла на 1 б.п. год к году и составила 10,0%

Показатели за девять месяцев 2023 г.

Выручка увеличилась на 4,1% год к году до 210,2 млрд руб.

За девять месяцев 2023 г. количество чистых открытий составило 499, включая 437 магазинов под управлением компании и 62 франчайзинговых магазина.

Валовая прибыль увеличилась на 6,3% год к году до 70,4 млрд руб. Валовая маржа выросла на 69 б.п. год к году и составила 33,5%.

Скорр. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 38,3 млрд руб. по сравнению с 39,1 млрд руб. за девять месяцев 2022 г. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 18,2%.

Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 124,0% год к году до 27,1 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 12,9% по сравнению с 6,0% за 9 месяцев 2022 г.