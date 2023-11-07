Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies

Продажи MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall выросли более чем на 100%, компания активно инвестирует в развитие продуктов и создание новых технологий. Финансовые результаты компании по итогам девяти месяцев 2023 г. соответствуют ожиданиям менеджмента, прогнозы по увеличению объемов отгрузок в целом за год находятся в диапазоне 22,5–27,5 млрд руб. Наибольший вклад в общий объем отгрузок в отчетный период внесли MaxPatrol SIEM, PT Application Firewall, MaxPatrol VM. Лидерами роста стали MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall, показав двукратный рост. В актуальных финансовых результатах компании нашли отражение и осуществленные в 2021–2022 гг. инвестиции в развитие новых технологий: в структуре продаж за девять месяцев 2023 г. появились первые продажи метапродукта MaxPatrol O2 и решения PT XDR. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«Российский рынок кибербезопасности активно развивается. Для того, чтобы расти темпами, значительно превышающими его динамику, мы инвестируем в развитие и разработку новых технологий. В этом году мы выпустили новый продукт - MaxPatrol EDR, предназначенный для защиты конечных устройств. Это открывает для нас новый рынок, исчисляющийся миллиардами долларов в мировом объеме. Еще одно стратегическое для нас направление - разработка отечественного NGFW, PT Next-Generation Firewall. Его первые внедрения мы ожидаем уже к концу 2023 г., а в следующем году продукт будет покрывать нужды всего рынка и позволит нам занять значимое место еще в одной новой для нас нише, - сказал Андрей Кузин, операционный директор Positive Technologies. - 2023 г. - год инвестиций в наше технологическое развитие, новые продукты, географическую экспансию. Мы укрепляем команду профессионалами индустрии ИБ, усиливаем функции продаж и поддержки бизнеса - все это необходимо для обеспечения масштабирования существующего периметра бизнеса, запуска новых продуктов и выхода на новые рынки. Динамичный рост бизнеса и поддержание его маржинальности на высоком уровне, безусловно, должны отразиться в дальнейшем увеличении капитализации в интересах всех акционеров компании».

Продуктовое развитие

В 2023 г. компания фиксирует в своих показателях результаты инвестиций, осуществленных в предыдущие периоды. Один из новых продуктов компании — MaxPatrol VM, система управления уязвимостями — по результатам девяти месяцев 2023 г. показал рост отгрузок более чем вдвое. MaxPatrol VM поддерживает стандарт доставки уязвимостей за 12 часов, тогда как недавно принятые ФСТЭК рекомендации, непростые для выполнения в рамках индустрии, отводят на устранение критичных уязвимостей 24 часа.

В структуре продаж по результатам отчетного периода также появились первые отгрузки решения PT XDR, а также первого метапродукта — MaxPatrol O2. Инвестируя в разработку метапродуктов, Positive Technologies фактически создает новую технологическую нишу, которая обеспечит рост продаж остальных продуктов и решений компании.

Выпущена новая версия флагманского продукта — системы мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов MaxPatrol SIEM. Одним из ключевых отличий новой версии является повышение результативности за счет появления модуля машинного обучения, позволяющего быстрее и эффективнее выявлять атаки и увеличить скорость принятия решений. Обновленный продукт позволит почти на треть увеличить процент присутствия среди компаний, которым требуются сверхбольшие инсталляции, — ключевого целевого для Positive Technologies сегмента.

2023 г. остается годом активных инвестиций в новые перспективные продукты, которые позволят компании выйти на новые рынки и масштабировать объемы бизнеса. В компании прогнозируют в будущие периоды рост продаж новых продуктов за счет растущего спроса и высокой эффективности предлагаемых решений.

В октябре 2023 г. представлен новый продукт для выявления киберугроз на пользовательских устройствах и реагирования на них — MaxPatrol EDR. Он позволяет компаниям любого масштаба непрерывно защищать пользовательские устройства, работающие на различных операционных системах. Сразу после презентации MaxPatrol EDR на Positive Security Day был зафиксирован высокий интерес к продукту со стороны как действующих, так и потенциальных клиентов Positive Technologies.

Продолжается разработка PT NGFW — межсетевого экрана нового поколения. До конца 2023 г. компания намерена запустить коммерческие продажи продукта первым клиентам. Кроме того, Positive Technologies активно инвестирует в развитие направлений облачной безопасности, безопасной разработки и контейнерной безопасности.

Ключевые результаты деятельности компании и ожидания менеджмента по итогам 2023 г.

Финансовые результаты за девять месяцев 2023 г. соответствуют ожиданиям менеджмента. Общий объем отгрузок по итогам года, по оценкам менеджмента, будет в диапазоне от 22,5 до 27,5 млрд руб. при медианном значении 25 млрд руб.

Объем отгрузок по результатам девяти месяцев 2023 г. составил 8,9 млрд руб. по сравнению с 6,7 млрд руб. годом ранее. При этом только в сентябре 2023 г. отгрузки составили 2 млрд руб. По итогам 10 месяцев 2023 г., по предварительной информации, отгрузки составили уже 11,2 млрд руб., причем сентябрь и октябрь 2023 г. традиционно занимают более 35% от этого объема, что говорит о вхождении компании в «высокий сезон», приходящийся на конец года.

Достижение целевых показателей по итогам года планируется за счет концентрации значительного количества сделок с новыми клиентами в ноябре и декабре 2023 г., набирающих темпы продаж новых продуктов, продления действующих лицензий, а также ожидаемого начала коммерческих продаж PT NGFW. Кроме того, Positive Technologies запустила программу кредитования заказчиков, которая также внесет свой вклад в ожидаемо высокие показатели IV квартала 2023 г.

Наибольший вклад в общий объем отгрузок по итогам девяти месяцев 2023 г. внесли MaxPatrol SIEM (2,5 млрд руб., или 28% от общего объема), PT Application Firewall (1,4 млрд руб., или 16%), MaxPatrol VM (1,3 млрд руб., или 15%). Лидерами роста по сравнению с 2022 г. стали MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall — их продажи выросли вдвое. В результатах отгрузок отчетного периода отражены первые продажи метапродукта MaxPatrol O2 и PT XDR.

Валовая прибыль отгрузок по итогам девяти месяцев 2023 г. составила 8,6 млрд руб. и отличается нетрадиционно высокой для индустрии маржинальностью на уровне 98% от отгрузок. Рост валовой прибыли отгрузок относительно аналогичного периода 2022 г. составил 33%.

Инвестиции в R&D, расширение команды и выход в новые регионы

Positive Technologies продолжает инвестировать в развитие имеющихся продуктов, запуск новых перспективных продуктов и решений, усиление команды профессионалов. Эти инвестиции позволят компании выполнить задачи по кратному масштабированию бизнеса, выходу в новые технологические и географические сегменты рынка.

Наибольший абсолютный прирост расходов — на 1,6 млрд руб. — произошел в направлении R&D, является плановым и нацелен на повышение успешности и снижение сроков вывода на рынок новых продуктов, а также поддержку и развитие функциональности уже продаваемых продуктов и решений. Высокие темпы роста инвестиций в R&D, из которых около трети приходится именно на новые продукты, позволит обеспечить непрерывность роста масштаба бизнеса компании в последующие годы.

Positive Technologies приступает к реализации планов по международной экспансии. Компания прорабатывает возможности расширения географии продаж, в первую очередь в регионах Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Азии и Африки. На крупнейшей в регионе БСВ отраслевой выставке Gitex 2023 были подписаны соглашения о партнерстве с восемью компаниями. Присутствие на международных рынках — стратегический трек для Positive Technologies. Цель компании на ближайшие несколько лет — довести долю зарубежного бизнеса в общих показателях до 10% от российского бизнеса.

Для выполнения задач по масштабированию бизнеса Positive Technologies усиливает команду за счет лучших профессионалов рынка. Сегодня в компании уже более 2100 сотрудников. Для решения задачи по привлечению и удержанию лучших экспертов, как внутри компании, так и вне ее периметра, Positive Technologies формирует HR-бренд, а ключевые совладельцы компании планируют развивать программу стимулирования роста капитализации, когда люди, обеспечивающие прорывные темпы роста бизнеса, будут получать вознаграждение в виде акций после достижения конкретных высоких результатов.

Чистая прибыль и NIC

С учетом традиционно высокой сезонности бизнеса в отношении получаемых доходов и равномерности R&D и операционных расходов в течение всего года значение NIC (чистой прибыли без учета капитализируемых расходов) по итогам девяти месяцев 2023 г. находится в рамках ожидания менеджмента, но все еще в отрицательной зоне — около 1,3 млрд руб. убытка.

В то же время, на фоне сезонного роста объема отгрузок уже начиная с августа 2023 г. ежемесячные значения NIC стали положительными. Так, в сентябре 2023 г. чистая прибыль без учета капитализируемых расходов составила 0,6 млрд руб.

По итогам 2023 г. Positive Technologies планирует сохранить высокий уровень рентабельности по NIC — около 30%. Рост чистой прибыли обеспечит увеличение потенциально возможного уровня дивидендных выплат по итогам 2023 г. при сохранении высоких темпов инвестиций в развитие и высокого уровня рентабельности бизнеса.

Рост капитализации и инвестиционной привлекательности

Развитие бизнеса компании находит отражение в росте инвестиционной привлекательности ее ценных бумаг. Количество акционеров Positive Technologies с начала 2023 г. удвоилось и сегодня превышает 200 тыс. С 22 сентября 2023 г. акции компании включены в основной Индекс «Московской биржи» и индекс РТС, что служит дополнительным фактором роста бумаг за счет усиления внимания со стороны институциональных инвесторов и индексных фондов.

Средний дневной объем торгов акциями компании с начала 2023 г. увеличился более чем в 10 раз, что обеспечивает высокую ликвидность ценных бумаг и снижает их волатильность. В сентябре 2023 г. Positive Technologies завершила заключительное окно оферты по предложению участникам SPO, проходившего в сентябре 2022 г., дополнительных акций по фиксированной цене.

Positive Technologies считает важным для инвесторов иметь возможность прогнозировать дивидендные выплаты и понимать базу для их расчета. С этой целью компания актуализировала дивидендную политику и привела ее в соответствие с уже применяемой практикой: по итогам календарного года на выплату дивидендов планируется направлять от 50 до 100% чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC). Следуя своей дивидендной политике, Positive Technologies планирует в декабре 2023 г. выплатить дополнительные дивиденды за 2022 г. в размере 1,04 млрд руб. С учетом ранее осуществленных в этом году выплат, общая сумма дивидендов составит около 4,8 млрд руб., что превышает показатели 2022 г. в 3,7 раза и составит 100% NIC за 2022 г. за вычетом заплаченного государственного налога на сверхприбыль. Компания намерена ежегодно наращивать дивидендный потенциал на фоне динамичного развития бизнеса и роста ключевых финансовых показателей.

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Positive Technologies — компания в области кибербезопасности. Является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.