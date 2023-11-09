Результаты VK за III квартал 2023 г. и девять месяцев 2023 г.

Выручка VK за девять месяцев 2023 г. увеличилась на 37% год к году до 90,3 млрд руб. Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 47% по сравнению с девятью месяцами 2022 г. до 55,4 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%, также наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей. Выручка VK за III квартал 2023 г. увеличилась на 37% по сравнению с III кварталом 2022 г. до 33 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

На конец сентября 2023 г. пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории Рунета. Компания нарастила аудиторию площадок и увеличила показатели вовлеченности пользователей. За девять месяцев 2023 г. средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на 16% год к году и составила 76 млн пользователей. За девять месяцев 2023 г. пользователи провели на 8% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Показатель Time spent составил в среднем 3,4 млрд минут в день.

За девять месяцев 2023 г. выручка и аудиторные показатели VK значительно выросли за счет увеличения доходов от рекламы и продолжающегося роста аудиторных метрик всех ключевых площадок компании. Важнейшими драйверами роста остается высокий спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса от VK.

За девять месяцев 2023 г. выручка сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» выросла на 39% по сравнению с девятью месяцами 2022 г. и достигла 71,3 млрд руб. Основными драйверами роста выручки стали рост социальной сети «Вконтакте» — крупнейшего актива VK — и приобретение платформы «Дзен» в сентябре 2022 г.. Рост выручки «Вконтакте» составил 22% за девять месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г..

За III квартал 2023 г. средняя месячная аудитория (MAU) ВКонтакте в России выросла на 10% до 85 млн пользователей по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Средняя дневная аудитория в России выросла на 9% до 53,9 млн пользователей по сравнению с III кварталом 2022 г. Среднемесячный охват «Вконтакте» в III квартале 2023 г. составил 85% российской интернет-аудитории, при этом ежедневный охват платформы составил 52% дневной российской интернет-аудитории.

Показатель средней месячной аудитории «Одноклассников» (ОК) в России в III квартале 2023 г. был стабилен и составил 35,5 млн пользователей. В III квартале 2023г. пользователи отправили друг другу 8,3 млрд виртуальных подарков, что на 29% больше, чем годом ранее, 448 млн открыток, что на 39% больше, чем годом ранее, и 476 млн стикеров. Число просмотров оригинальных шоу, выпущенных ОК с начала 2023 г., превысило 500 млн в III квартале 2023 г.

Средняя дневная аудитория «Дзена» в III квартале 2023 г. составила 31 млн пользователей. Количество активных авторов в неделю выросло на 13% по сравнению со II кварталом 2023 г., а количество создаваемых единиц контента на платформе — на 9%.

За III квартал 2023 г. средняя месячная аудитория «Почты Mail.ru составила 49,5 млн, а средняя дневная аудитория – 16,5 млн. За III квартал 2023 г. выручка почтового сервиса выросла на 30% до 1,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. благодаря запускам новых рекламных форматов: динамического ремаркетинга, LeadAds и премиального дизайна на платформе iOS.

За III квартал 2023 г. средняя месячная аудитория сервиса «Облако Mail.ru» составила 20 млн, а средняя дневная аудитория — 2,2 млн. За III квартал 2023 г. в «Облако» пользователи загрузили около 7,5 млрд файлов.

Среднесуточное количество просмотров «VK видео» (не включая «VK клипы») в III квартале 2023 г. достигло 1,8 млрд. В III квартале 2023 г. видео из линейки «VK видео Originals» собрали 703 млн просмотров и более 4,5 млн реакций.

Ежедневные просмотры «VK клипов» за III квартал 2023 г. выросли на 32% до 949 млн по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Time spent «VK клипов» в III квартале 2023 г. вырос на 100% по сравнению с третьим кварталом 2022 г., в том числе благодаря новой системе рекомендаций. Количество опубликованных клипов увеличилось за аналогичный период на 78%, а число создателей контента — на 74%.

В III квартале 2023 г. средняя месячная аудитория «VK музыки» в мире составила 43 млн человек. В России показатель составил 39 млн пользователей. Рост базы подписчиков на конец сентября 2023 г. составил 58% год к году.

Средняя месячная аудитория «VK знакомств» в III квартале 2023 г. достигла 2,9 млн пользователей, что на 51% больше по сравнению с III кварталом 2022 г., а выручка за аналогичный период выросла в четыре раза.

За III квартал 2023 г. средняя месячная аудитория «VK мессенджера» составила 64,4 млн пользователей. Число установок отдельного приложения «VK мессенджер» к концу сентября 2023 г. достигло 17,5 млн. В III квартале 2023 г. пользователи поставили более млрд анимированных реакций на сообщения.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» за девять месяцев 2023 г. выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и достигла 11,1 млрд руб. благодаря росту спроса на курсы образовательных платформ и консолидации онлайн-платформы для школьников «Учи.ру». На конец III квартала 2023 г. количество зарегистрированных учеников образовательных платформ, входящих в Skillbox Holding Limited, выросло за год на 17% и достигло 14 млн, из которых 539 тыс. зарегистрировались в III квартале 2023 г. Количество платящих учеников выросло на 40% год к году до 649 тыс. Средняя месячная аудитория «Учи.ру» достигла 3,2 млн пользователей за девять месяцев 2023 г. За период октябрь 2022 г. – сентябрь 2023 г. на сервисах «Учи.ру» были активны 11 млн учеников, 6 млн родителей и 740 тыс. учителей. За тот же период количество платящих учеников составило 998 тыс. и выросло год к году на 19%.

Сегмент «Технологии для бизнеса» показал рост выручки на 63% до 4,8 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2023 г. по сравнению с девятью месяцами 2022 г. Ключевым драйвером роста стали коммуникационные сервисы VK WorkSpace, выручка которых за девять месяцев выросла в 2,5 раза год к году, и облачные сервисы платформы VK Cloud, выручка которых выросла на 58% год к году за аналогичный период. Выручка от продаж HR-сервисов увеличилась в 2,5 раза за девять месяцев 2023 г. относительно девяти месяцев 2022 г. В III квартале 2023 г. выручка сервисов коммуникационной платформы VK WorkSpace увеличилась на 214% относительно III квартала 2022 г., а продажи HR Tech сервисов выросли на 217% год к году.

Сегмент «Новые бизнес-направления» находится в активной инвестиционной фазе. В него входят в том числе игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore, голосовые технологии. На конец сентября 2023 г. в VK Play было зарегистрировано 33,7 млн аккаунтов, а средняя месячная аудитория проекта за девять месяцев 2023 г. составила 13,6 млн пользователей. Средняя месячная аудитория RuStore за девять месяцев 2023 г. составила 12,1 млн пользователей, средняя месячная аудитория магазина приложений в III квартале 2023 г. составила 16 млн пользователей. За девять месяцев 2023 г. VK продала в два раза больше умных устройств конечным пользователям, чем за аналогичный период 2022 г.