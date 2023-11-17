CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

R-Style Softlab вошла в рейтинг СNews крупнейших поставщиков ИТ для финансового сектора

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор, вошла в рейтинг СNews крупнейших поставщиков ИТ для финансового сектора.

Компания сохранила позиции в рейтинге, составленном по итогам показателей 2022 г., оставшись на 27 строке таблицы.

R-Style Softlab по результатам 2022 г. увеличила выручку до 1,5 млрд руб., а чистую прибыль – на 59% (с 75 млн до 119 млн руб.).

По данным составителей рейтинга, по итогам 2022 г. выручка 50 крупнейших российских поставщиков ИТ в финсектор увеличилась на 9%, превысив 259 млрд руб. В пересчете на доллары США рост рынка оказался еще более существенным: поставки ИТ для финсектора от топ-50 провайдеров ИТ-услуг и продуктов выросли на 19% до $3,84 млрд.

Для оценки динамики рынка составители использовали совокупный показатель топ-50 поставщиков. Общий список провайдеров ИТ для финсектора по итогам 2022 г. достигает 76 компаний.

Как отмечают составители рейтинга, приоритетными направлениями цифровизации финсектора остаются: корпоративные ИТ-системы, ИТ-услуги и защита информации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве

Apple сдалась. В iPhone появится «убийца» SMS, которого продвигают Google и Samsung

За первые 10 дней продаж куплено 308 смартфонов на ОС «Аврора»

Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация

Роскомнадзор запугивает операторов связи гигантскими штрафами за неподключение к «Антифроду». Могут потребоваться крупные вложения

Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Показать еще

Наука

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус
Показать еще