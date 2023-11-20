«К2тех» запустил новую SRM-систему

ИТ-компания «К2тех» анонсировала запуск SRM-системы «Закупер». Отечественное решение в короткие сроки автоматизирует закупки и помогает отслеживать их в реальном времени. «Закупер» разработан на российской платформе и включен в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители «К2тех».

Компания, в которой выстроены процессы закупок, становится более успешной и конкурентоспособной. При этом для многих закупки – проблемная область, непредсказуемая и таящая в себе риски для бизнеса. Непрозрачный процесс заявок, неэффективное ценообразование, сложная коммуникация с поставщиками и несвоевременные поставки делают закупки непредсказуемыми по времени, стоимости и качеству. Трансформировать процесс закупок в конкурентное преимущество бизнеса помогают SRM-системы. Однако зачастую переход на новое ПО растягивается во времени, как и окупаемость. Внедрение новой системы требует длительного процесса согласований и отнимает ресурсы на внедрение и обучение сотрудников.

«В последние годы спрос на отечественные решения, в том числе в области SRM, кратно вырос. Мы решили освоить новую нишу в этом рынке и создать простое и удобное приложение, которое возможно быстро развернуть и запустить в работу без дополнительного обучения сотрудников или закупки оборудования. Таким решением стал «Закупер». При его разработке мы учитывали международные практики и отечественный опыт – проект был вдохновлен участником списка топ-25 директоров по закупкам России. Помимо инструментария для автоматизации закупок мы также разрабатываем базу поставщиков с системой рейтинга и собственную торговую площадку», – сказал заместитель директор по разработке «К2тех» Илья Симонов.

Система разработана на базе КСЭД 3.0 и может быть интегрирована с любыми ERP и приложениями заказчика. А компонентная микросервисная архитектура позволяет бесшовно добавлять новые модули. Сейчас функционал «Закупера» полностью автоматизирует жизненный цикл закупки. Система контролирует закупки за счет настраиваемых ролей пользователей и процессов согласования, а также закупочной документации и матрицы видов закупок. Разработчики также внедрили функционал комитета по закупкам, базу поставщиков с системой рейтинга, собственную торговую площадку и систему электронного документооборота. При этом, система интуитивно понятна в использовании и не требует длительного обучения и особых настроек – развернуть ее функционал из коробки и настроить для заказчика можно за одну-две недели.

«К2тех» отмечает, что команда продолжает работать над развитием SRM-системы в области управления закупками. В будущем в систему будет интегрирован справочник номенклатуры и НСИ, бюджетирование, модуль аналитики и отчетности, библиотека знаний и дре.

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«К2тех» — компания по системной интеграции, разработке программных решений и сервисной поддержке. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.