Qiwi объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 года

Компания Qiwi plc, провайдер платежных и финансовых услуг, объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 г. Показатели компании остаются стабильными, несмотря на эффект от введения временных ограничений ЦБ РФ на отдельные операции по «Qiwi кошельку». Об этом CNews сообщили представители Qiwi.

Несмотря на то, что чистая выручка в сегменте платежных сервисов снизилась на 12,9% до 6,6 млрд руб., общая чистая выручка группы Qiwi в III квартале 2023 г. выросла на 0,8% и составила 8,8 млрд руб. Снижение выручки в сегменте платежных сервисов, связанное с действием временных ограничений ЦБ РФ, было компенсировано благодаря росту выручки в небанковских сегментах группы.

Чистая выручка сегмента «Цифровой маркетинг» выросла на 542,8% в годовом сопоставлении до 1,2 млрд руб. благодаря консолидации RealWeb, начиная с 2023 г., а также сильным финансовым показателям RealWeb и Flocktory.

Чистая выручка в сегменте корпоративных и прочих сервисов выросла на 5,8% в годовом сопоставлении за счет увеличения процентных доходов.

Чистая выручка ROWI снизилась на 6% до 655 млн руб. в основном из-за снижения чистой доходности портфеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Портфель банковских гарантий компании вырос на 11.2%, портфель факторинговых услуг — на 24% год к году.

Объем платежей в сегменте платежных сервисов снизился на 5,1% до 473,5 млрд руб. также из-за последствий ограничений и нормализации уровня денежных переводов по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 г. Снижение было частично компенсировано привлечением новых мерчантов и агрегаторов, а также ростом объема платежей в сфере цифровых развлечений и коммерции.

Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале снизилась на 24% по сравнению с 2022 г. и составила 3,6 млрд руб. За девять месяцев 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 г. чистая выручка группы Qiwi выросла на 5,2% до 26,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль выросла на 30% до 12,9 млрд руб.

«Группа компаний Qiwi продемонстрировала высокий уровень финансовой устойчивости и стабильности на фоне возникших вызовов внешней среды. С начала года мы заработали больше, чем в прошлом году, как по выручке, так и по прибыли. Мы уверенно продолжаем развивать бизнес, поддерживаем наших сотрудников и предлагаем новые возможности клиентам», — сказал Андрей Протопопов, генеральный директор группы Qiwi.

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Группа компаний Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов. Предлагает ассортимент продуктов по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг Qiwi для В2В- и В2С-клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, цифровой маркетинг от Real Web и Flocktory, а также ряд других проектов.