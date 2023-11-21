Екатерина Колесникова назначена заместителем генерального директора холдинга «Т1» по персоналу

Холдинг «Т1», участник российского ИТ-рынка, объявляет о назначении Екатерины Колесниковой на должность заместителя генерального директора «Т1» по персоналу. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Сфера обязанностей Екатерины будет включать формирование стратегии HR-направления и корпоративной культуры «Т1», руководство деятельностью HR-функции во всех компаниях холдинга. В том числе она будет курировать вопросы развития системы мотивации, найма и обучения персонала.

«Сильная команда — залог успеха в любом деле, особенно в ИТ-отрасли. У холдинга «Т1» свыше 20 тыс. сотрудников, которые живут и работают более чем в 250 городах. Сплочение коллектива, унификация и выстраивание HR-процессов во всех компаниях и на всей территории страны, создание культуры непрерывного обучения для выполнения стратегических целей бизнеса – интересные и нетривиальные задачи, решение которых осложняет кадровый дефицит. Уверена, что уже в ближайшей перспективе холдинг «Т1» будет признан одним из лучших работодателей индустрии», – сказала Екатерина Колесникова, директор по персоналу «Т1».

Екатерина Колесникова

«Холдинг развивается очень быстрыми темпами, а проекты, которые он реализует, становятся все сложнее и масштабнее, растут наши потребности в высококлассных специалистах. Важно, чтобы наша кадровая политика была гибкой и могла быстро подстраиваться под потребности и изменения как в «Т1», так и в отрасли в целом. Уверен, что опыт работы в сфере HR, уровень управления персоналом и организаторских способностей Екатерины, будут способствовать дальнейшему развитию Холдинга», – отметил Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга «Т1».

Екатерина Колесникова до назначения в «Т1» с 2021 г. возглавляла функцию HR в группе компаний «Тинькофф», где отвечала за привлечение и найм, развитие и обучение персонала, материальную и нематериальную мотивацию персонала и т. д. Екатерина работала в крупнейших международный компаниях, таких как «IBM Восточная Европа-Азия», Citibank, The Coca-Cola Company, Renault, Nissan, Avtovaz Group, имеет 20-летний опыт в сфере HR, более 10 лет на руководящих позициях. Екатерина Колесникова имеет высшее экономическое и лингвистической образование, дополнительное образование по программе Corporate Executive MBA в INSEAD (Франция).

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«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. «Т1» предоставляет ИТ-услуги для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.