CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Использование IT-франшизы в 2023 году: особенности и возможности франчайзинга в России

Отечественные IT-компании, оказавшись в непростое время для бизнеса, разрабатывают новые решения для работы. Одним из трендов в 2023 году в России стало использование больших данных или сервисов распознавания контактной информации и поведенческих паттернов посетителей веб-ресурсов, позволяющих стимулировать рост лидогенерации до 18-25% и увеличить так называемый средний чек большого количества предприятий в условиях санкций и общего кризиса на рынке франчайзинга.

Согласно данным исследования Центра стратегических разработок, к 2027 году российский рынок систем и обработки данных достигнет 170 миллиардов рублей.

Данная технология является специальным кодом, который «вшивается» в тело сайта и исходя из зафиксированного цифрового следа посетителя, может связать его с базой данных операторов мобильной связи и определить персонально его номер мобильного телефона. Таким образом, заостряется внимание на взаимодействии посетителей сайта компании, на котором установлена эта технология, распознавании контактной информации и поведенческих паттернов потенциальных клиентов. Подобные технологии уже зарегистрированы в списке аккредитованных ПО Минцифры России.

Как отмечает Владимир Лебедев, директор по франчайзингу IT-агентства “Big Data”, такая технология позволяет в условиях экономического кризиса увеличить количество потенциальных клиентов в 3–4 раза от текущих результатов.

vladimir_lebedev.jpg

Владимир Лебедев

Снизить издержки же в процентном соотношении помогает более быстрый рост результатов франчайзинговой сети. IT-бизнес и предприниматели кооперируются в партнерские сети для поиска решений увеличения эффективности маркетинговых кампаний, имея возможность для оценки ситуации на рынке технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок транспортной логистики меняется так быстро, что без онлайн-коммуникации не обойтись

«Тинькофф» объявил войну удаленщикам и релокантам. Возможны увольнения

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль

Власти потратят десятки миллиардов на миллионы планшетов, чтобы раздать их учителям, врачам и полицейским

Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты

Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся
Показать еще