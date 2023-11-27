CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Assist запустил прием онлайн-платежей в Армении

Российский платежный интегратор Assist и армянский коммерческий банк Evocabank предоставили компаниям, работающим на территории Армении, возможность принимать онлайн-платежи с помощью карт Visa, MasterCard, «Мир» и Armenian Card (ArCa) – национальной платежной системы Армении. Об этом CNews сообщили представители Assist.

Предприятиям онлайн-коммерции, ведущим бизнес в Армении, а также планирующим выход на этот рынок, доступен весь арсенал платежных технологий и сервисов Assist, включая антифрод, инструменты аналитики и повышения конверсии.

«Армения стала одним из популярных регионов релокации и открытия бизнеса у российских компаний. Это перспективный рынок, на который планирует выйти ряд крупных брендов, с которыми работает Assist. Наша задача – сделать выход на новые рынки максимально быстрым и комфортным для наших клиентов, поэтому мы реализовали интеграцию с одним из ведущих армянских банков – Evocabank – и теперь у клиентов Assist как в России, так и за рубежом есть возможность легко начать работу на территории Армении. Большой плюс – возможность приема оплаты по картам «Мир», популярным у россиян. Ряд армянских банков выпускает кобрендинговые карты «ArCa-Мир», которыми можно расплатиться как в Армении, так и в России, что, безусловно, положительно влияет на конверсию интернет-магазинов», – отметил Евгений Лохматиков, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Assist.

***

Assist – разработчик и интегратор платежных решений, с 1998 г. обеспечивает прием электронных платежей для российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, Union Pay и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и электронных кошельков «ЮMoney», Qiwi, WebMoney.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедиться, что выбранная российская ОС санкционно безопасна?

«Тинькофф» объявил войну удаленщикам и релокантам. Возможны увольнения

Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса

Власти потратят десятки миллиардов на миллионы планшетов, чтобы раздать их учителям, врачам и полицейским

Елизавета Бурдина, iFellow: Автоматизация процессов усложняется с масштабированием бизнеса

Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся
Показать еще