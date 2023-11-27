«Норбит» и НОТА развивают бизнес-партнерство

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подписали соглашение о сотрудничестве. Компании предложат бизнесу гибкие инструменты и расширенную техническую поддержку для запуска ИТ-конвейеров. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Норбит» сосредоточится на расширении партнерской сети, а также займется внедрением решений компании НОТА. Одним из фокусных продуктов станет «Сфера», которая включает более 40 инженерных инструментов для управления разработкой, тестированием, эксплуатацией программного обеспечения, а также для работы с исходным кодом и инструментами мониторинга рабочих станций и бизнес-процессов. Решение содержит методологию, которая регламентирует организацию процессов разработки и основана на лучших мировых практиках, а также учитывает специфику отечественного рынка. Специалисты «Норбит» также будут проходить обучение работе с системой и сертификационные экзамены.

Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА: «На российском рынке за последний год сформировалась острая потребность в решениях для запуска полноценных производственных ИТ-конвейеров. Платформа «Сфера» в полной мере закрывает актуальные запросы бизнеса и разработчиков, предлагая гибкие и масштабируемые инструменты для разработки ПО, а также передовой подход к организации ИТ-производства. Однако помимо эффективных инструментов заказчикам требуется техническая и экспертная поддержка. Партнерство с «Норбит» поможет нам решить эту задачу и позволит российским компаниям быстрее перейти на отечественные инструменты нового поколения».

Артем Ивакин, директор по развитию направления Big Data&AI компании «Норбит»: «Пополняя портфолио такими новыми технологичными продуктами, как «Сфера», мы точнее сможем учитывать запросы заказчиков и предлагать максимально широкий выбор возможных вариантов решений. Кроме этого, будем дополнительно развивать внутреннюю отраслевую экспертизу в востребованных направлениях».

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НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса НОТА МОДУС (ex. «T1 CRM»), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex. «T1 EasyTax»), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет онлайн» и платформа производства ПО Сфера.

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.