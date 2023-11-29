Новый взгляд на креативную индустрию. Bang Bang Education начнет обучать ИТ

Bang Bang Education (входит в холдинг Ultimate Education), с 2023 г. позиционирующая себя как школа дизайна и технологий, запустила направление ИТ. На данный момент студенты могут выбирать из четырех программ (по продакт-менеджменту, анализу данных, тестированию и разработке на Python), в следующем году продуктовая линейка расширится. Подготовка ИТ-специалистов создаст условия для того, чтобы в экосистеме школы могли встретиться профессионалы, которым предстоит работать вместе над масштабными проектами. Об этом CNews сообщили представители Bang Bang Education.

На протяжении 8 лет школа специализировалась на дизайне в самом широком смысле — как на проектировании цифровых продуктов, объектов, опыта пользователя, так и на проработке всех компонентов, которые участвуют в дизайне (например, иллюстрации и видео). Bang Bang Education ориентируется на формирование сплоченного сообщества: создает условия для встречи будущих коллег, партнеров и соавторов. Школа помогает студентам находиться в поле междисциплинарного знания и понимать, как концепции становятся полноценными продуктами и как поддерживается их жизнеспособность, функциональность и бизнес-эффективность.

Владимир Синицын, операционный директор Bang Bang Education: «Новый вектор в развитии школы, открытие ИТ-направления, — это шаг навстречу потребностям наших студентов. Мы создаем условия, в которых потенциал уже существующего сообщества сможет раскрыться за счет доступности новых возможностей».

В декабре стартуют курсы по программированию на Python и тестированию. Они разработаны для новичков и построены таким образом, чтобы студенты могли в комфортном темпе проходить программу и делать перерывы на каникулы между модулями. Учебе нужно посвящать 10–12 часов в неделю — этого времени достаточно для просмотра лекций, вебинаров с наставниками и выполнения домашних заданий. Помогать студентам во время обучения будет команда сопровождения: следить за их треком развития, давать исчерпывающую обратную связь и поддерживать, если возникнут проблемы с мотивацией.

В образовательный процесс входят проекты-задачи от крупных ИТ-компаний. Студенты-тестировщики смогут пройти стажировки в Fitmost и Changellenge, практику в Epic Growth, соберут портфолио из 16 проектов (например, дипломный — комплексное тестирование сервиса доставки). Разработчики на Python подготовятся к техническим собеседованиям с помощью сессий лайвкодинга и блиц-опросов, выполнят 25 практических задач и соберут до 11 проектов в портфолио (включая дипломный — собственное веб-приложение). Студенты могут регулировать проектную нагрузку, ориентируясь на свои желания и свободное время. Команда, в свою очередь, проверит все выполненные проекты.

Преподаватели и наставники курсов — ведущие разработчики и тестировщики из VK, «Яндекса», Miro, «Райффайзенбанка» и других компаний.

За 9 месяцев курса по Python-разработке студенты научатся разрабатывать бэкенд сайтов и веб-приложений с помощью Django, проектировать базы данных с использованием SQL и настраивать их взаимодействие с приложениями, разрабатывать REST API (взаимодействия сайтов и веб-приложений с сервером), а также настраивать и проводить тестирование своего кода. Искать работу можно уже через 6 месяцев обучения.

Продолжительность программы курса по тестированию — 8 месяцев, она включает в себя как ручное тестирование, так и автоматизацию на Python. Студенты научатся тестировать сайты, мобильные приложения и API, составлять тестовую документацию, работать с базами данных, реагировать на инциденты и выстраивать проактивную защиту. Через 4 месяца обучения на программе можно претендовать на позицию младшего тестировщика.

Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, а Карьерный центр Ultimate Education подготовит их к собеседованию и научит составлять сопроводительные письма. В дополнение к программам ИТ студенты получат в подарок годовой доступ к «Дизайн-библиотеке», чтобы продолжать развиваться в смежных областях и изучать новые направления.