В HR-платформу «Пульс» Сбербанка внедрены нейросети GigaChat и Kandinsky

В HR-платформу «Пульс» Сбербанка внедрены сервис GigaChat и нейросеть Kandinsky. Для корпоративных клиентов функционал этих решений будет доступен в первом полугодии 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Kandinsky создает уникальные визуалы для обучающих материалов, синтезирует иллюстрации (например, обложки) на основе различных текстов: это могут быть и описания курсов, и статьи, и расшифровки фрагментов аудио. Kandinsky также умеет генерировать оригинальные открытки для поздравления коллег с праздниками. А GigaChat сокращает затраты на написание образовательного контента, генерируя тексты уроков, короткие описания программ и другие обучающие материалы.

На данный момент в «Пульс» уже интегрированы ИИ-модели, отвечающие за распознавание документов, персонализацию выдачи контента, качество постановки целей, анализ содержания резюме и т. д. Новые генеративные модели еще больше упростят работу рекрутерам и HR-специалистам.

Наталия Ахмина, старший управляющий директор по цифровому развитию HR Сбербанка: «За генеративными моделями будущее. Благодаря их развитию меняется роль сотрудника: человек из исполнителя превращается в «рассказчика», чья задача — правильно сформулировать запрос искусственному интеллекту и оценить результат. Это принципиально меняет и роль руководителя, и требования к цифровым решениям, помогающим управлять командами. Мы как разработчики делаем все, чтобы «Пульс» отвечал современным технологическим трендам и актуальным задачам бизнеса».

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