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В «Мегафоне» новый директор по региональному развитию регионов Юга и Кавказа

На должность топ-менеджера назначен Владимир Скурихин. До этого он занимал аналогичную позицию в макрорегионе Поволжье. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В «Мегафоне» Владимир Скурихин работает 17 лет. Карьеру начинал с должности оператора контактного центра в Сибири. За годы в компании Владимир преуспел на позиции по развитию бизнеса на массовом рынке в Сибири и возглавлял «Мегафон ритейл».

В новой должности Владимир Скурихин займется вопросами стратегического развития компании на розничном и корпоративном рынках Юга и Кавказа. Приоритетными направлениями работы станут: рост доли рынка и выручки, реализация проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков.

«Для результативного управления бизнесом мы перемещаем лучших топ‑менеджеров в те регионы, где их навыки и компетенции будут максимально востребованы и полезны. У Владимира богатый опыт работы в компании и глубокое знание специфики разных территорий. Под его руководством значительный рост показали ключевые стратегические, операционные и финансовые показатели регионов Поволжья, расширилась сеть дистрибуции и выросла доля рынка. Успешно были реализованы десятки бизнес-проектов в медицине, спорте, банковской сфере, направленные на обеспечение кибербезопасности и имеющие высокую социальную значимость. В новых для него территориях Юга и Кавказа ему предстоит не менее эффективно реализовать региональную стратегию компании», — сказал операционный директор «Мегафона» Олег Телюков.

Владимир Скурихин окончил Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики по двум специальностям: «Конструирование и проектирование радиоэлектронных средств» и «Экономика и управление в отрасли связи». Владимир женат, воспитывает детей.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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