Beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Вымпелком».

Курс поможет узнать, как работать с данными и какие инструменты использовать для управления ими. Под руководством экспертов Beeline cloud («Билайн облако») и Arenadata («Аренадата») участники познакомятся с базами данных, разберутся с вопросами проектирования хранилищ, рассмотрят примеры их построения и изучат правила, которые необходимо соблюдать для успешной визуализации данных.

Курс состоит из 6 видеоуроков и 2 демонстрационных занятий. Он подойдет как новичкам, так и начинающим дата-инженерам и аналитикам данных. Слушатели получают неограниченный доступ к материалам курса и возможность задать вопросы преподавателям в группе Cloud Education («Облачное образование») в Телеграм.

Напомним, что первым в серии курсов Beeline cloud («Билайн облако») стал Base Cloud Devops — особенности гибкой разработки в облаке: основы и лучшие практики DevOps (методология разработки, которая помогает наладить эффективное взаимодействие разработчиков с другими ИТ-специалистами) и Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений).

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн бизнес» — структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.