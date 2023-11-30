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Более 250 слушателей прошли обучение в Научно-образовательном центре «Газпром межрегионгаз инжиниринг» в осенний период

В сентябре-ноябре 2023 г. на курсах Научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошли обучение более 250 слушателей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Большую часть слушателей в осеннем периоде 2023 г. составили сотрудники дочерних и зависимых обществ (ДЗО), входящих в группу «Газпром межрегионгаз».

НОЦ постоянно ведет разработку новых учебных программ. В декабре 2023 г. в рамках деятельности по реализации федеральных программ по газификации и догазификации объектов газопотребления стартует новая программа повышения квалификации «Правила подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

«25 работников дочерних компаний группы «Газпром межрегионгаз» уже записались на курс в качестве слушателей. Реализация курса запланирована совместно с сотрудниками ООО «Газпром газификация», которые выступят в качестве спикеров, консультантов и экспертов данной программы», - сказала начальник учебного отдела Научно-образовательного центра ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Светлана Мальгина.

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ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний группы «Газпром межрегионгаз». Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги. Входит в группу «Газпром межрегионгаз».

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