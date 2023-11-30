Павел Гудков возглавит блок финансовой поддержки и технологической экспертизы «Сколково»

С 1 декабря 2023 г. Павел Гудков присоединится к команде Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в должности вице-президента по финансовой поддержке и технологической экспертизе. До этого с 2011 г. он работал в должности заместителя генерального директора Фонда содействия инновациям. Павел Гудков имеет большой опыт грантового финансирования технологических компаний, разработки новых инструментов Фонда содействия инновациям, участия в экспертных органах других организаций. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково»: «Рады приветствовать Павла в нашей команде. Его колоссальный опыт работы в институтах развития по направлению финансирования стартапов, несомненно, придаст новый импульс развитию нашей экосистемы. “Сколково” предоставляет целый ряд финансовых сервисов для своих резидентов. Это и традиционные гранты и микрогранты, программы компенсации уплаченных страховых взносов и таможенных платежей, федеральные меры, направленные на импортозамещение в ключевых отраслях и внедрение разработок в бизнес крупных российских компаний. Компетенции Павла Гудкова обеспечат четкую координацию работы механизмов поддержки и дальнейшее повышение их эффективности, в том числе, за счет расширения принципа “бесшовности” в рамках группы ВЭБ.РФ».

Павел Гудков

Павел Гудков, вице-президент по финансовой поддержке и технологической экспертизе Фонда «Сколково»: «“Сколково” уже удалось стать комфортной, окутывающей средой для инноваторов - местом, где стартап может не только получить финансовую поддержку в виде гранта и налоговых льгот, но и пройти все стадии взросления - от сбора команды и проведения RnD до знакомства с инвесторами и выхода на зарубежные рынки. Рад присоединиться к активной и профессиональной команде фонда. Наша совместная работа будет направлена на улучшение и расширение сервисов для компаний и вовлечение участников “Сколково” в технологические проекты страны».

Павел Гудков родился в 1977 г. С отличием закончил МИФИ и начал трудовую деятельность в фирме «1С», где запустил новые линейки продуктов и создал партнерскую сеть по продвижению решений для бюджетной сферы, образования, здравоохранения.

Павел скоординировал разработку первых в стране профстандартов в области ИТ, способствовал кратному увеличению бюджетных мест в вузах по ИТ-направлениям и организовал создание Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

В 2011 г. занял должность заместителя генерального директора Фонда содействия инновациям. Руководил разработкой стратегии и реализацией отдельных ее направлений, провел цифровую трансформацию, обеспечил запуск новых инструментов финансовой поддержки в области микроэлектроники, цифровых технологий, искусственного интеллекта, открытого программного обеспечения.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Whoosh и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.