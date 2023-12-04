«BPMSoft образование»: инициатива для вузов от «Ланит омни»

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») запустила долгосрочный проект «BPMSoft образование», направленный на развитие сотрудничества с вузами России и Белоруссии. Он позволит в сжатые сроки готовить молодых специалистов с развитыми цифровыми компетенциями и навыками работы с отечественными ИТ-системами. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Став образовательными партнерами «Ланит омни», вузы смогут получить бесплатный доступ к ПО и обучающим материалам low-code платформы BPMSoft. Целевая аудитория проекта — студенты по направлениям «Информатика», «Прикладная и бизнес-информатика», «Компьютерные науки», «Бизнес-аналитика», «Математика и информационные системы», а также «Экономика и менеджмент».

Проект «BPMSoft образование» будет полезен как будущим разработчикам и системным администраторам, так и начинающим аналитикам без глубоких знаний программирования. Студенты разных направлений освоят на практике инструменты low-code, научатся не только самостоятельно настраивать сложные процессы и приложения без написания программного кода, но и разрабатывать их с нуля на технологичной платформе BPMSoft.

Эксперты «Ланит омни» будут регулярно проводить в вузах мастер-классы и лекции, читать отдельные курсы по самым востребованным направлениям. Кроме этого, для студентов предусмотрены стажировки и практика в компаниях обширной партнерской сети «Ланит омни».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни»: «Дефицит ИТ-специалистов — одно из главных препятствий для быстрой цифровизации российской экономики. В одиночку вузам сложно закрыть такой кадровый провал. Требуется вовлечение не только государства и учебных заведений, но и бизнеса. Опираясь на нашу экспертизу, мы предоставим талантливым студентам возможность познакомиться с новыми технологиями и реальными практическими кейсами. Ребята смогут сами работать с платформой BPMSoft и выйдут из университета уже с опытом решения типовых бизнес-задач и разработки».

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Компания «Ланит омни» (входит в группу компаний «Ланит») основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. Она позволяет не только быстро автоматизировать CRM, но и запускать разнообразные клиентские сервисы и при этом не требует отдельных специализированных решений под определенный функционал. Платформа содержит low-code инструменты для гибкой настройки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами, закупками и сервисами, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. А также включает разнообразные решения партнеров и готовые отраслевые сценарии для различных индустриальных задач.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.