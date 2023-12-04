«КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital

«КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital. Компания будет действовать как разработчик программного обеспечения, поставщик готовых ИТ-решений и консультант по цифровой трансформации для промышленных и транспортных компаний. Об этом CNews сообщили представители KAMAZ Digital.

KAMAZ Digital возникла в 2018 г. как «Центр цифровой трансформации», созданный по инициативе генерального директора «КАМАЗа» Сергея Когогина для обеспечения цифрового развития производственных и логистических предприятий группы, повышения качества управления производством и снижения издержек, а с 2020 г. функционирует как дочерняя ИТ-компания.

Компания разрабатывает и внедряет программное обеспечение и сложные программно-аппаратные комплексы для синхронного планирования, автоматизации и оперативного управления производством и мониторинга работы технологического оборудования и персонала.

Кроме того, в портфеле компании решения для сбора данных, мониторинга и управления автопарками, комплекс технологий и инструментов для взаимодействия с автомобилем на расстоянии, омниканальная система взаимодействия с сервисными службами и другие ИТ-решения для транспортных компаний.

Для повышения качества продукции и эффективности производства и логистики предприятий «КАМАЗа» KAMAZ Digital разработал более 20 ИТ-решений, среди которых система оперативного управления производством и система управления транспортом, программно-аппаратный комплекс для отслеживания состояния грузовых автомобилей в реальном времени KAMAZ Cloud, система компьютерного зрения для повышения качества покраски кузовных деталей, уникальная система управления автопарком (Fleet Management System), сервис корпоративного такси.

KAMAZ Digital является разработчиком и оператором первого в России сервиса пассажирских перевозок по требованию «Челнок», который работает в Москве, Московской области и Республике Татарстан. Сервис основан на технологии построения динамических маршрутов и перевозит до 5000 пассажиров в день. На основе технологии построения динамического маршрута компания разрабатывает логистическое решение «Челнок Cargo» для перевозки сборных грузов по городу.

В компании работают 220+ сотрудников в четырех офисах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны). В планах компании нарастить численность сотрудников до 400 до конца 2024 г.

В 2022 выручка компании составила 250 млн руб., а в 2023 г. компания планирует закрыть год с оборотом более 650 млн руб.

В 2023 г. компания приросла по всем направлениям, но главными драйверами роста стали развитие системы оперативного управления производством (MES) и разработка платформы для цифрового экспедитора «КАМАЗ», компании NATCAR (АО «Национальный перевозчик»).

«KAMAZ Digital обладает большим опытом внедрения цифровых решений на производственных объектах группы «КАМАЗ» и является важнейшим разработчиком программного обеспечения для нашего производства. «КАМАЗ» уже опробовал многие ИТ-решения компании на себе и они показали свою полезность для производства. Теперь «КАМАЗ» готов представить эти решения на российском рынке для всех желающих. Я уверен в экспертизе и опыте команды KAMAZ Digital и желаю компании успехов в работе и новых достижений», — сказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Большинство широко известных сегодня промышленных софтверных решений начинались когда-то как внутренняя разработка. Уверен, что по этой дороге пройдет еще не одна компания, а сегодня KAMAZ Digital начинает свой путь в открытый рынок. Он как никогда ранее расположен к росту, а наши заказчики как никогда расположены к трансформации своего бизнеса и переходу на новые современные отечественные продукты», — сказал генеральный директор KAMAZ Digital Эльдар Шавалиев.