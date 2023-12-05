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Корпорация «Галактика» и IBS объявили о сотрудничестве

ИТ-компания IBS и корпорация «Галактика», отечественный разработчик прикладного программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности, заключили соглашение о партнерстве.

Основная цель сотрудничества заключается в совместной реализации комплексных проектов по цифровизации крупных промышленных предприятий на базе программных инструментов корпорации «Галактика».

В портфеле бизнес-решений «Галактики» отраслевые продукты для управления предприятием: «Галактика ERP» для решения текущих и стратегических управленческих задач современного предприятия, «Галактика АММ», «Галактика MES» для планирования и управления производством от цифровой сети кооперации до цифрового рабочего места, «Галактика ЕАМ» для управления техническим обслуживанием и надежностью производственных активов, с применением технологии промышленного интернета вещей и предиктивной аналитики и другие.

Группа компаний IBS оказывает услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, анализа и моделирования, управления данными, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания вычислительных центров и систем хранения и аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов.

«Развитие партнерской сети для нас является одним из стратегических направлений. Консолидация компетенций компании IBS и возможностей платформы «Галактика» «тяжелого» класса по управлению ресурсами, производством и активами, уверен, создаст синергетический эффект по реализации комплексных проектов цифровизации холдингов и крупных промышленных предприятий», — сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика».

«Партнерство с «Галактикой» позволит нам расширить портфель предлагаемых продуктов в сегменте ERP-решений, что особенно актуально в настоящий момент, когда большинство российских компаний планируют перейти на отечественные системы. По данным нашего исследования, 42% крупных российских компаний уже начали миграцию на импортонезависимые системы, а 28% изучать возможные для перехода альтернативы», — отметил директор по развитию ERP-решений IBS Дмитрий Васильев.

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