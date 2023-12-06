CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья»

На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру ключевых решений «Лукоморья» — единой цифровой среды для работы ИТ-команд, владельцев продуктов и руководителей проектов.

rtd2023.jpg

«Лукоморье» — это экосистема ИТ-продуктов, которые обеспечивают полный жизненный цикл разработки ПО. В первом квартале 2024 года на рынок выйдут первые компоненты экосистемы: система управления проектами «Яга» и планировщик задач «Ëжка». Также на конференции будет представлен интерфейс безопасного репозитория «Феникс», которым уже пользуются корпоративные клиенты компании. Это комплексное решение по проверке open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке ПО.

8 декабря на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве состоится главное ИТ-событие года «Ростелекома» — Rostelecom Tech Day (RTD 2023). В рамках события компания представит новые ИТ-платформы и ИТ-решения для бизнеса. Эксперты «Ростелекома» в деталях расскажут о возможностях, которые открывают современные отечественные технологии во всех сферах экономики. Также гости мероприятия первыми услышат несколько ожидаемых и неожиданных анонсов новых ИТ-продуктов.

Ссылка на сайт мероприятия: https://rtd2023.ru/.

erid:2SDnjcGMkzUРекламодатель: Публичное акционерное общество «Ростелеком»ИНН/ОГРН: 7707049388/1027700198767Сайт: http://www.rt.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта

Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL

Как проходит цифровая трансформация компании: 3 важных условия

Тайвань обложит чипмейкеров суровыми ограничениями, чтобы защитить технологии от Китая

Доставка по России за один день: как отечественная CRM ускорила обработку заказов на 30%

Власти планируют ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспорта

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще