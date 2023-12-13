«Эмбер» и «Техноинтеллект» стали партнерами

Компании «Эмбер» и «Техноинтеллект» стали партнерами. Цель сотрудничества — объединить усилия и ресурсы компаний, чтобы задать новый вектор в автоматизации производственных предприятий в части выстраивания и автоматизации процессов управления продажами.

«Исторически так сложилось, что российские производственные компании чаще сосредоточены на автоматизации производственных процессов, а вот автоматизации продаж уделяется мало внимания. Продажами занимается отдел сбыта и его деятельность мало подлежит анализу и контролю. Этим обусловлена популярность ERP-систем. То есть отправной точкой является конечный продукт, который реализуется по исторически сложившимся каналам. В качестве СRM, если они есть, чаще всего используются самые простые решения, больше похожие на записную книжку», – сказала Татьяна Малявина, коммерческий директор компании «Эмбер».

«Эмбер» и «Техноинтеллект» считают последнее крайне неэффективным в существующих экономических и политических условиях. Дело в том, что российские коммерческие предприятия постепенно вовлекаются в процесс наращивания производственных мощностей. Компании выходят на новые ниши, которые раньше были закрыты, и этот момент необходимо использовать с выгодой.

«Рынок переживает второе рождение. И на первый план выходят потребности покупателя, поэтому нужно заниматься не сбытом, а выстраиванием продаж и цифровизацией процессов, связанных со взаимодействием с клиентами. Глубокая автоматизация работы с клиентами, включая все точки коммуникации – цифровизация клиентского опыта, способна создать долгосрочное конкурентное преимущество. Именно цифровизация клиентского опыта сейчас является ключевым драйвером роста, — сказал генеральный директор «Техноинтеллект» Александр Окороков, имеющий обширный опыт автоматизации крупнейших российских и международных предприятий.

На рынке не существует типовых решений СRM для промышленных предприятий, поскольку процессы продаж и общение с клиентом напрямую зависят от самого продукта и технологии производства, утверждают в «Эмбер». В этих отраслях требуется внедрение очень гибких платформенных решений, чтобы заполнить «провал» между ERP и классическим CRM.

Выбор компании «Техноинтеллект» в пользу партнерства с «Эмбер» не случаен. Решение Amber отличается тем, что с одной стороны это BPM-система, которая позволяет реализовывать любые нестандартные процессы, c другой — на базе платформы Amber реализован ряд коробочных бизнес-приложений, таких как CRM, Service Desk, HRMS и прочих, с набором готового функционала, который не нужно собирать под клиента с нуля, отмечают в «Эмбер». Кроме того, решение на Low-код-платформе легко встраивается в инфраструктуру заказчика и позволяет настраивать интеграции любой сложности, что существенно для многих предприятий среднего и крупного бизнеса, уже использующих большое количество сервисов и систем. В итоге получаем высокую скорость внедрения при минимальных трудозатратх, опираясь на «коробочный» фреймворк в сочетании с промышленной платформой автоматизации процессов.

«Работа с клиентами охватывает огромное количество разных бизнес-процессов от классического управления продажами (CRM) до согласования документов, совместной работы нескольких подразделений над крупными сделками, управления проектами, постсервисным обслуживанием, расчета мотивации, логистики и так далее. Мы автоматизируем не только процесс продажи, мы фактически создаем на платформе Amber цифровое ядро, которое позволяет автоматизировать работу с клиентом во всех направлениях», — сказал генеральный директор «Техноинтеллект» Александр Окороков.