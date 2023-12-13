Компания Arinteg пришла в Западную Сибирь

В соответствии со своей стратегией российский системный интегратор информационной безопасности Arinteg продолжает расширять географию своего присутствия в России. Компания вышла на рынок Сибири, открыв здесь сразу два представительства: в Новосибирске и Кемерове.

«Мы открыты к сотрудничеству и нацелены привнести новое в развитие региона: свои компетенции, богатый опыт, а также собственные разработки, которые помогают компаниям повышать свою эффективность, – сказал коммерческий директор Arinteg Дмитрий Слободенюк. – Открытие новых офисов Arinteg благоприятно скажется на повышении уровня информационной защищенности местных компаний и развитии региональных ИТ/ИБ-сообществ. Так мы становимся ближе к нашим клиентам в ситуациях, когда им необходимо оценить реальную защищённость компании перед все возрастающими киберугрозами, повысить ее защищенность, решить сложные технические задачи по защите информации».

«Сегодня подходить к защите информационных активов необходимо системно и комплексно, учитывая специфику бизнеса, – сказал руководитель направления по работе в Сибири и на Дальнем Востоке Arinteg Евгений Долбанов. – Регулярное проведение аудитов безопасности, пентестов позволяет руководителям не только понять истинное положение дел на предприятии и определить основные области риска, но и своевременно обезопасить его от реальных угроз».

В России рынок информационной безопасности активно идет в рост. Его объем, по оценке «Центра стратегических разработок», к 2027 г. утроится по сравнению с 2022 г. и оценочно составит 145,3 млрд руб. В Arinteg рассчитывают, что уже в следующем году рынок информбезопасности вырастет на 30-40% по сравнению с текущим годом.

Осенью 2023 г. компания объявила о запуске технического офиса в Казани и открыла собственный стенд на демонстрационном полигоне отечественных ИТ-вендоров в «Технопарке Санкт-Петербурга». Главный офис Arinteg находится в Москве.