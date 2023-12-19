3Logic Group вводит бесплатную наземную доставку товаров по России на постоянной основе

3Logic Group вводит бесплатную наземную доставку товаров по России на постоянной основе. Услуга доступна партнерам компании при 100-процентной предоплате заказа продукции на сумму от 100 тыс. руб. до конца 2023 г. и от 150 тыс. – с 1 января 2024 г.

Бесплатная доставка доступна зарегистрированным партнерам 3Logic Group при оформлении заказа в b2b-кабинете на сайте 3logic. География покрытия — вся Россия за исключением Дальневосточного федерального округа. Доставка осуществляется собственной логистической службой 3Logic Group или транспортной компанией до терминала в городе клиента.

До настоящего времени бесплатная доставка была доступна партнерам в рамках акции. Ей воспользовалось 22% клиентов компании. Оценив востребованность услуги, 3Logic Group делает бесплатную доставку по России постоянной опцией для партнеров.

«Мы совершенствуем свой портфель, добавляя новые категории и продукцию как топовых производителей, так и новых, перспективных брендов. Отдельно мы заботимся о том, чтобы партнерам было комфортно и выгодно работать с нами. Позитивный отклик на бесплатную доставку и рост числа заказов в период проведения акции подтвердил, что эта услуга усиливает предложение 3Logic Group на рынке. Мы рады способствовать развитию бизнеса наших клиентов», — сказал Станислав Бадзыма, коммерческий директор 3Logic Group.

Бесплатная доставка доступна при выполнении ряда условий: заказ от 100 тыс. руб. до 31 декабря 2023 года и от 150 тыс. руб. – с 1 января 2024 г.; предоплата заказа в размере 100%; клиентам 3Logic Group, которые не пользовались бесплатной доставкой, необходимо принять условия дополнительного соглашения к действующему договору поставки; новым клиентам — иметь возможность работать по договору-оферте или договору поставки; оформление заказа в b2b-кабинете — важно пройти весь цикл покупки: наполнить корзину, сформировать и оплатить счет, отправить заказ на отгрузку.