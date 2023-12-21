«Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве

В рамках стратегического партнерства компании объединят усилия в создании решений в области автоматизации бизнес-процессов, реализованных на базе отечественной платформы Amber.

Сегодня бизнесу необходимо быстро адаптироваться к изменениям и откликаться на новые требования рынка. В связи с этим важную роль приобретают скорость и гибкость в развитии инструментов цифровизации. Оптимальным выбором становится использование платформ с готовым набором конструкторов. Одной из таких платформ для автоматизации бизнеса является low-code платформа Amber BPM, созданная разработчиками компании «Эмбер».

Более 30 лет команда «Борлас» реализует комплексные проекты внедрения и сопровождения корпоративных информационных систем. Объединение в рамках партнерства компетенций «Эмбер» и «Борлас» позволит создавать конкурентоспособные цифровые продукты, основанные на современных отечественных технологиях. Об этом CNews сообщили представители «Эмбер».

Александр Ивлев, генеральный директор компании «Эмбер»: «Мы заинтересованы в развитии эффективных отношений с партнерами и создании выгодных для обеих сторон возможностей. Группа «Борлас» обладает глубокой экспертизой, и мы уверены, что проекты, реализованные на базе платформы Amber BPM, позволят компаниям решить задачу импортозамещения и перейти на использование российского программного обеспечения».

Аркадий Карев, вице-президент группы «Борлас»: «Наша команда всегда открыта для делового партнерства и установления долгосрочных взаимовыгодных отношений. В лице компании «Эмбер» мы видим надежного партнера в создании современных масштабируемых высоконагруженных систем, с большим числом сложных разнонаправленных бизнес-процессов. Именно такие решения с учетом требований омниканального взаимодействия с абонентами, востребованы крупными ресурсоснабжающими компаниями. Мы уверены, что платформа Amber BPM позволит нам расширить спектр предлагаемых решений для наших ключевых заказчиков».

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«Эмбер» - компания, специализирующаяся на разработке автоматизированных решений, помогающих бизнесу увеличивать свою эффективность. Основные направления деятельности: автоматизация бизнес-процессов, создание систем и приложений на платформе Amber; интеграционные решения; ИТ-консалтинг и техническая поддержка; поставка готовых решений на платформе Amber: Amber CRM, Amber BPM, Amber Service Desk, Amber DocFlow, Amber HRMS, Amber Staff, Amber Retail Staff, Amber База Знаний, Amber Bonus Management, Amber ЦОН и адаптация их под особенности заказчиков.

Платформа Amber включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России с 2017 г. Компания «Эмбер» входит в Ассоциацию российских разработчиков АРПП. Команду компании составляют эксперты, разработчики, архитекторы, программисты, аналитики, имеющие проектный опыт в различных отраслях.

«Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит про».

Более 30 лет «Борлас» предлагает заказчикам инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.