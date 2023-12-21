CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Wone IT и SberDevices заключили партнерское соглашение

Wone IT, мультивендорный ИТ-интегратор, и SberDevices, российская ИТ-компания полного цикла, заключили партнерское соглашение. Цели сотрудничества – развитие бизнеса партнеров, ускорение импортозамещения и автоматизация бизнес-процессов отечественных компаний.

В роли авторизованного партнера Wone IT будет заниматься продажей, внедрением и поддержкой флагманских В2В-решений SberDevices. Среди них: платформа корпоративных коммуникаций SberJazz; платформа речевых сервисов SaluteSpeech; платформа для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом SaluteBot; платформа для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA; других продуктов для бизнеса, в основе которых лежат современные технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и речевые технологии.

Для повышения уровня компетенций все профильные специалисты Wone IT прошли обучение у вендора и могут самостоятельно проводить демонстрации решений. Для повышения качества интеграций SberDevices обеспечит внедряемым продуктам дополнительную поддержку на всех этапах проекта. Соглашением предусмотрено планирование и проведение совместных маркетинговых мероприятий. Wone IT, в свою очередь, уже развернула решения партнера в своей демо-лаборатории, предназначенной для демонстрации и тестирования отечественного ПО, а также их совместимости с другими решениями, в том числе уже внедренными у заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать удобную CRM: 6 критериев

Погиб ответственный за координацию внедрения ИТ-продуктов Россельхозбанка

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений

Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще