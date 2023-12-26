Softline Store (ГК Softline) стал сертифицированным партнером компании Systeme Electric

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о сотрудничестве в статусе ИТ e-commerce партнера с российской компанией Systeme Electric, производителем комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Systeme Electric производит и поставляет источники бесперебойного питания (ИБП) под собственным брендом. Новейшие устройства не уступают аналогам ведущих зарубежных производителей, покинувших отечественный рынок. При их разработке был учтен многолетний опыт работы команды ИТ-подразделения компании Systeme Electric, ранее работавшей под брендом APC by Schneider Electric.

Помимо ИБП, на сайте маркетплейса Softline Store представлены и другие продукты Systеme Electric, которые помогут надежно защитить чувствительное электронное оборудование при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы, а также сменные батареи, кабели, переходники, разъемы и различные аксессуары для ИБП.

«Партнерство с компанией Systeme Electric поможет Softline ответить на один из актуальных вызовов рынка – предложение оборудования российского происхождения. Мы стремимся расширять наш продуктовый портфель качественными и зрелыми отечественными решениями, и Systeme Electric полностью отвечает этому запросу», – отметил Петр Ермаков, руководитель направления Hardware в Softline Store.

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Российская компания Systeme Electric (АО «Систэм Электрик») производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания интегрирует технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, Systeme Electric предлагает клиентам и партнерам единую экосистему продуктов и решений SystemeOne на базе российского программного обеспечения. Компания производит и продает оборудование, решения и ПО под собственными брендами (Systeme Electric, Механотроника, Dekraft, Systeme Soft) и оказывает сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг.

В Группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод «ЭлектроМоноблок» («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис).

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

B2B-маркетплейс Softline Store является одним из участников области продажи лицензионного программного обеспечения, компьютеров, смартфонов, электроники для дома и офиса. На сайте представлено более 50 тыс. позиций лицензионного софта и ИТ-оборудования от ведущих производителей программного обеспечения и техники. В первую очередь маркетплейс работает для сегмента корпоративных клиентов малого и среднего бизнеса, государственных и учебных заведений, но частные пользователи и индивидуальные предприниматели также составляют часть постоянных клиентов. Softline Store предоставляет покупателям гарантию на товары от производителей, техническую поддержку, бесплатные консультации и подбор решений, физическую доставку по России курьером или в пункты выдачи, а также доставку электронных ключей от пяти минут.