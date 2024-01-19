«Систэм Электрик» создаст центр компетенций для студентов Санкт-Петербургского горного университета

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, планирует создание центра компетенций на базе Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.

Развитие и перспективы сотрудничества в рамках реализации указа Президента РФ обсудили на встрече генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и ректор Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Владимир Литвиненко.

Дорожная карта совместной работы на 2024-2030 гг. состоит из образовательного и инфраструктурного блоков.

Первый включает знакомство студентов с предприятиями компании в регионе и практическое взаимодействие – проведение совместных научных исследований, организацию образовательных мероприятий для студентов с участием специалистов компании и выступления экспертов «Систэм Электрик» на конференциях университета, студенческие практики и стажировки на производственных площадках компании.

Второй направлен на модернизацию аудиторий и лабораторий вуза – переоснащение их новейшим оборудованием и программными комплексами компании. Цель – постепенный переход на новые технологии и решения российского производства, путем их интеграции в действующее оборудование учебных лабораторий. Поставка аппаратных комплексов и программного обеспечения «Систэм Электрик» будет осуществлена за счет собственных средств компании.

«Наша компания заинтересована в многостороннем сотрудничестве с первым техническим вузом страны. Подготовка квалифицированных специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, тех, кто непосредственно занимается управлением энергией, сбором и интерпретацией данных, созданием условий для повышения эффективности потребления энергоресурсов – актуальная, крайне важная задача, которую вузы и предприятия могут успешно решать сообща. Мы приветствуем усилия руководства Горного университета, нацеленные на совершенствование системы высшего образования, и готовы внести свой вклад в реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования, в котором участвует университет», – сказал Алексей Кашаев.

«Для того, чтобы наши выпускники могли как можно быстрее адаптироваться на новом для себя рабочем месте, им необходимо еще на этапе обучения получить все необходимые практические навыки. Речь идет не только о дополнительных неделях и месяцах пребывания на предприятиях в качестве стажеров, но и о создании условий для реального знакомства с технологическим процессом, его экономикой и так далее. Для этого на базе ряда компаний, выступающих в роли наших партнеров, созданы специальные учебно-производственные кластеры, где студенты могут получить соответствующие компетенции, в том числе самостоятельно, под надзором опытных наставников, поработать на том или ином оборудовании. Мы, вне всяких сомнений, заинтересованы в расширении перечня таких площадок», – отметил Владимир Литвиненко.