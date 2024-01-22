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«Битрикс24» и ««1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты ФСТЭК

«Битрикс24» и ««1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты ФСТЭК. ИT-решения соответствуют четвертому уровню доверия. Это наивысший уровень для защиты информации, которая не содержит государственную тайну. Об этом CNews сообщили представители «1С-Битрикс».

Сертификаты ФСТЭК от 13 декабря 2023 г. подтверждают, что «Битрикс24» и ««-Битрикс: Управление сайтом» могут применяться: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории; в государственных информационных системах первого класса; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности; в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных; в информационных системах общего пользования второго класса.

Роман Вдовенко, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами «Битрикс24» и «1С-Битрикс»: «В последние годы кибератаки становятся все более частыми и изощренными. Любой бизнес – под угрозой. Поэтому безопасность информационных систем — ключевая задача любой компании. Мы рады сообщить, что "Битрикс24" и "1С-Битрикс: Управление сайтом" успешно прошли все испытания по требованиям ФСТЭК России. Сертификаты регулятора подтверждают максимальный уровень защищенности наших ИT-продуктов».

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