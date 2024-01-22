OCS пополнила продуктовый портфель российскими серверами OpenYard

Компания OCS Distribution, российский поставщик оборудования и ПО, объявила о начале сотрудничества с российской компанией «Центр открытых разработок», которая выпускает серверы, вычислительные узлы и серверные стойки под брендом OpenYard.

Партнерам OCS будут доступны продукты двух основных линеек вендора: классические стоечные серверы Enterprise 19” для выполнения широкого спектра задач, а также вычислительные узлы и стойки OCP (Open Compute Project) — оптимальные решения для высокопроизводительных ЦОДов.

Оборудование OpenYard отличается высокой производительностью, надёжностью и гибкостью конфигурации в платформах. Продукты бренда внесены в реестр Минпромторга и активно используются в проектах импортозамещения — в том числе, в банковском секторе.

«Сотрудничество с компанией “Центр открытых разработок” позволит нам обеспечить партнеров современными и надежными решениями, которые соответствуют всем требованиям законодательства в области создания импортонезависимой инфраструктуры, — сказал Вячеслав Романов, директор департамента серверного оборудования OCS Distribution. — Мы видим большой потенциал в совместной работе с производителем и готовы консультировать партнеров о преимуществах продуктов OpenYard, организовывать обучение и демонстрацию оборудования».

«Мы рады начать год с заключения партнёрского соглашения с одним из самых сильных дистрибьюторов на ИТ-рынке России. Убеждён, что высочайший уровень профессионализма OCS Distribution и наша взаимная вовлечённость позволят сделать сотрудничество максимально продуктивным, и решения OpenYard станут доступны ещё большему количеству компаний, — отметил Алексей Панков, руководитель направления продаж OpenYard.