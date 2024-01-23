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«Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний

Российский производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности группа компаний «Гарда» и «К2 Кибербезопасность», интегратор систем информационной безопасности в крупных компаниях, займутся выявлением и предотвращением атак, направленных на похищение данных. Это особенно важно для компаний, которым согласно 152-ФЗ «О персональных данных» и Указу Президента РФ №250, запрещается использовать иностранные средства защиты информации.

На старте сотрудничества группа компаний «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» будут развивать направление по защите и маскированию баз данных. Партнерство компаний позволит заказчикам с помощью решения «Гарда DBF» усилить защиту конфиденциальной информации, управлять доступом к базам данных, проводить мониторинг и аудит действий пользователей и предотвращать попытки несанкционированного доступа в системы управления базами данных (СУБД). А с помощью «Гарда Маскирование» — выявлять чувствительные данные в информационных системах, обезличивать данные в СУБД, обеспечивать необходимую защиту информации при передаче и многое другое.

«Оба продукта, вокруг которых мы начинаем сотрудничество с «К2 Кибербезопасность», входят в экосистему защиты данных, — сказал директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов, — При совместном использовании «Гарда DLP» (защита от утечек) и «Гарда DCAP» (защита неструктурированных данных) позволяют обеспечить максимальную защиту чувствительной информации в инфраструктуре заказчика».

«Учитывая увеличившееся количество утечек данных и их объемы, обеспечение безопасности информации должно быть глубоко интегрировано в бизнес-процессы компаний. Только в таком случае можно полноценно работать, избегая постоянных затрат на решение проблем, связанных с внутренними мошенническими действиями или внешними вторжениями, — сказал Андрей Заикин, директор по развитию бизнеса «К2 Кибербезопасность». — Для решения этих задач наиболее целесообразно обратиться к партнеру с многолетним опытом в построении эффективных и защищенных бизнес-ориентированных систем. Наше партнерство с группой компаний «Гарда» с привлечением сертифицированных специалистов позволит внедрять и интегрировать системы защиты информации в крупных коммерческих компаниях, предприятиях финансовой отрасли и торговли, а также в государственных организациях».

По оценкам экспертов, в первой половине 2023 г. количество утечек конфиденциальных данных в мире увеличилось почти в 2,5 раза, а недавнее исследование аналитического центра группы компаний «Гарда» показало, что 81% россиян обеспокоены утечками персональной информации.

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