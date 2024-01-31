Российские нотариусы удостоверили более 2,3 тыс. машиночитаемых доверенностей

С начала использования МЧД формата в сентябре 2023 г., когда нотариусы сделали 184 такие доверенности, их число непрерывно растет. Стандартизированный формат цифровой доверенности призван сделать электронный документооборот более эффективным и защищенным. Об этом CNews сообщили представители Федеральной нотариальной палаты.

«Введение единого формата МЧД сводит к минимуму вероятность ошибок при обработке такого рода документов, их фальсификации и использования в неправомерных целях. Предотвращает риски нарушения требований законодательства к обязательности нотариальной формы доверенности, что нередко влечет за собой оспаривание совершенных сделок», — сказал президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик.

Раньше у юрлица могли быть десятки и даже сотни электронных подписей — ими могли пользоваться разные сотрудники компании. Теперь по закону электронную подпись юрлица может получить только единоличный исполнительный орган, например, генеральный директор или президент компании. То есть человек, который может действовать от имени компании без доверенности. Все остальные сотрудники с первого сентября 2023 г. не могут получать сертификаты на электронную подпись с реквизитами компании. Они должны получать электронные подписи физлица и подписывать документы ими, а для подтверждения полномочий им понадобятся МЧД, выданные руководителем компании.

МЧД подлежат обязательному нотариальному удостоверению в тех же случаях, что и «бумажные». Например, если это полномочия подавать заявления о госрегистрации прав и сделок. Один из частых случаев — когда МЧД делают застройщики для регистрации прав в Росреестре.

Сертификаты на электронную подпись юрлица, выданные сотрудникам до первого сентября 2023 г., продолжают действовать — ими можно пользоваться (но не получать новые).

С первого сентября 2024 г. использование машиночитаемого формата доверенностей для компаний станет обязательным: подписывать документы от имени компании можно будет только электронной подписью физлица, а подтверждать полномочия нужно будет с помощью МЧД. Проект по введению единого формата МЧД реализуется совместно ФНП, ФНС и Минцифры.