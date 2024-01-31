Студенты ТГАСУ начнут использовать в проектировании платформу RITM³ компании Simetra

ГК Simetra и Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) заключили соглашение, в рамках которого Simetra предоставит студентам вуза доступ к собственной разработке для транспортного планирования – платформе RITM³. Университет сможет использовать продукт в академическом процессе, а также консультироваться со специалистами компании-вендора.

Отечественная цифровая платформа RITM³ решает задачи анализа, планирования и управления транспортной системой и применяется для мониторинга, моделирования и менеджмента дорожного движения на уровне региона, города или промышленного объекта. Для цифрового решения разработаны модули, которые можно добавлять по необходимости в соответствии с задачами заказчика. Все модули интегрируются между собой, но могут и работать самостоятельно.

Сотрудничество Simetra с Томским архитектурно-строительным университетом длится уже более 20 лет. На протяжении долгого времени компания выступала поставщиком немецкого программного обеспечения PTV для моделирования транспортных систем.

После 2022 г. пользоваться решением в России стало невозможно из-за позиции немецких производителей. Simetra предложила ТГАСУ полноценную импортонезвисимую платформу RITM³ для транспортного планирования с полным набором функций, отвечающим профессиональным задачам инженеров.

В рамках подписанного соглашения университет получит доступ к экспертизе специалистов Simetra, а также будет обеспечен полноценной поддержкой платформы RITM³ в ходе ее использования.

«Сегодня многие компании осваивают российское программное обеспечение. RITM³ – пример качественного продукта, который доказал свою эффективность на практике. С его помощью происходит моделирование транспортных потоков в целом ряде городов России. Мы рады, что смогли вывести сотрудничество с Simetra на новый уровень и получить от них доступ к платформе, с которой наши выпускники вполне могут столкнуться уже в реальной жизни, в работе», – сказал Андрей Бурлуцкий, декан дорожно-строительного факультета ТГАСУ.

«Вопрос поиска и подготовки качественных кадров – это важная часть работы любой компании. Открыв доступ студентам и преподавателям ТГАСУ к RITM³, мы фактически вложились в собственное будущее. Университет сможет освоить и применять в своих проектах наши наработки, а будущие инженеры уже со студенческой скамьи получат навык работы с RITM³. Помимо этого, мы договорились о возможности обмениваться опытом, а также привлекать специалистов ТГАСУ к нашим будущим проектам», – сказал Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения Simetra.