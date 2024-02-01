Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс»

Компания Axoft заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Норси-транс», разработчиком и производителем отечественного серверного оборудования и систем хранения данных на базе различных архитектур, телекоммуникационного оборудования и вычислительных платформ. Теперь партнеры Axoft смогут предлагать своим заказчикам оборудование в соответствии с российскими стандартами и требованиями: от персональных рабочих станций в защищенном исполнении до высокопроизводительных серверных систем и ИТ-комплексов на их базе. Также в портфеле отечественного производителя – ИТ-решения для здравоохранения, государственного сектора и корпоративных заказчиков, которые подходят для участия в тендерах и проектах.

Вычислительное оборудование «Норси-транс» соответствует стандартам и требованиям программы импортозамещения, сертифицировано Минпромторгом России и Минцифры России, соответствует ТР ТС, а также входит в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Продукция вендора совместима с различными российскими ОС (Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и другими) и прикладным ПО.

Среди преимуществ продуктов в Axoft выделяют возможность работы без привязки к вендору комплектующих, доступную документацию на русском языке, наличие демообразцов для тестирования непосредственно на территории заказчика, а также ПО для удаленного управления парком серверов. Кроме того, «Норси-транс» осуществляет несколько уровней поддержки, варьирующихся от базового ремонта до полного сервисного обслуживания, которые доступны на всей территории РФ как в специализированных центрах, так и на месте эксплуатации.

Олег Ким, директор департамента аппаратных систем Axoft, отметил: «Мы рады, что наш продуктовый портфель пополнился качественными отечественными аппаратно-программными решениями в области систем обеспечения информационной безопасности, мониторинга сети, аналитических комплексов и платформ для бизнес-аналитики. В первую очередь Axoft сосредоточится на формировании демофонда, развитии собственной экспертизы: обучении инженеров, отдела предпродажной подготовки и партнерской сети, а также формировании отраслевых российских аппаратно-программных комплексов «под ключ» на базе высокопроизводительных вычислительных систем «Норси-транс».

Эмиль Ханбеков, руководитель департамента продаж «Норси-транс», сказал: «Взаимодействие в рамках дистрибьюторского соглашения предоставит партнерам Axoft еще больше возможностей для выбора актуальных продуктов в сегменте серверного оборудования и систем хранения данных. Дистрибьютор обладает высоким уровнем компетенций и опыта. Мы рассчитываем на успешную реализацию совместных проектов, расширение партнерской сети и укрепление наших позиций на рынке».