Рост чистой прибыли более чем в 2 раза: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года

R-Style Softlab раскрыла данные по финансовому результату по итогам 2023 года. По итогам года компания увеличила выручку на 28%, до 1,93 млрд рублей (2022г. — 1,5 млрд руб.), чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза: с 119 млн до 280 млн рублей. Финансовые показатели компании по направлению СНГ продемонстрировали рост выручки на 31% к 2022-му году.

Генеральный директор R-Style Softlab Сергей Машурин:

«Мы очень довольны результатами 2023-года, все показатели нашей деятельности показывают устойчивый рост. Мы существенно расширили свои рыночные возможности по направлениям собственной разработки и системной интеграции. И главное – финансовые результаты подтверждают рыночный вектор развития R-Style Softlab: при серьезном увеличении портфеля совместных проектов с РСХБ рост выручки компании по этому направлению составил 11% к 2022 году, а по направлению внешних коммерческих клиентов – целых 53%».

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка, председатель Совета директоров R-Style Softlab Николай Ульянов:

«В 2023 году РСХБ вместе с R-Style Softlab реализовали несколько масштабных проектов импортозамещения: системы сопровождения операций на финансовых рынках (СОФР) и CRM для юридических лиц. Результаты нашего плодотворного сотрудничества можно наблюдать уже сейчас. Например, после доработки сервис ДБО Россельхозбанка показал высокие результаты по использованию интернет-банкинга в малом и среднем бизнесе в исследовании Globus Consulting. По результатам экспертного этапа сервис оценен в 78%. Мы надеемся на такое же крепкое и эффективное сотрудничество и в текущем году».

R-Style Softlab оказывает услуги технологического развития и сопровождения цифровых финансовых продуктов более чем 60-ти российским банкам (включая банки топ-10), а также 8-ми кредитным организациям СНГ.

В 2023 году R-Style Softlab укрепила свои позиции в странах СНГ и продолжила реализовывать проекты в Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Беларуси. В рамках сотрудничества с банком из Киргизии компания внедрила в АБС возможность работать в соответствии с исламскими принципами финансирования.

В 2023 году компания реализовала более 10-ти крупных проектов внедрения в кредитных учреждениях, а также вывела на рынок новые продукты:

импортозамещенную платформу RS-Connect Pro 2.0 (включена в реестр российского ПО);

систему для обеспечения работы выездных менеджеров;

сервис по работе с самозанятыми.

На стек российских технологий была также переведена платформа RS-DataHouse. В стадии финального тестирования находится проект АБС (RS-Bank v.6), уже в апреле 2024 года R-Style Softlab представит рынку систему, работающую на российских технологиях.

В 2023-м году R-Style Softlab активно развивала направление системной интеграции, увеличив число вендоров до 67 российских компаний.

R-Style Softlab также продолжила развитие ключевых систем Россельхозбанка, а также приступила к построению ИТ-инфраструктуры банка для работы с цифровым рублем.

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