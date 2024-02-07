«СберКорус» вступил в ассоциацию РОСЭУ

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» стала членом ассоциации «Разработчики и операторы систем электронных услуг» (ассоциация РОСЭУ), которая объединяет организации, осуществляющие деятельность в области разработки и развития систем электронного взаимодействия, оказывающие услуги в электронном виде, а также российских разработчиков продуктов и решений, позволяющих сделать электронные услуги юридически значимыми.

«Ассоциация РОСЭУ является важным связующим звеном на рынке операторов электронного документооборота в России. Мы разделяем цели и задачи ассоциации, которые направлены на построение высокоразвитого рынка ЭДО и создание эффективной отраслевой площадки для диалога между её участниками. Поддерживая дальнейшее внедрение цифрового документооборота, вместе мы способствуем повышению эффективности деятельности компаний и цифровизации бизнеса в стране в целом. Уверен, что наше участие в ассоциации РОСЭУ будет способствовать развитию рынка и укреплению сотрудничества между его участниками», – сказал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

«Опыт и роль «СберКорус» в развитии цифровых технологий для электронного документооборота весьма значительны. С момента внедрения продуктов для электронного обмена данными в 2004 г. и вхождения в группу компаний «Сбера» с 2012 г., «СберКорус» стал одним из крупнейших разработчиков и провайдеров услуг для безбумажных бизнес-процессов. Вхождение «СберКоруса» в ассоциацию позволит совместными усилиями способствовать развитию отрасли электронного документооборота. А наша задача как экспертного объединения – обеспечить плодотворное взаимодействие и эффективную работу», – отметил президент ассоциации РОСЭУ Юрий Малинин.