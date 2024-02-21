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В «Сколково» предложили законодательные изменения для поддержки стартапов

Предложения внести изменения в ряд законов и нормативных актов озвучил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), в рамках расширенного заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике по вопросу деятельности инновационного центра «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Сенаторам был представлен отчет о результатах деятельности Фонда «Сколково» в 2023 г. Число резидентов превысило 3950 технологических компаний, количество рабочих мест в экосистеме приближается к 90 тыс. По предварительным данным, выручка участников проекта за 2023 г. превысила 500 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2022 г. Инвестиции в резидентов составили более 40 млрд руб.

Андрей Кутепов, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике: «Комитет совместно с Правительством активно участвует в формировании эффективной законодательной базы обеспечения функционирования “Сколково”. Все мы настроены на результат».

Среди озвученных инициатив:

– поддержать разработку изменений в Гражданский кодекс России в части совершенствования механизма принудительного лицензирования в целях обеспечения использования российскими компаниями зарубежных патентов на территории России; Отсутствие таких изменений может препятствовать легальному производству и обороту запатентованных продуктов, изготовленных на производственных линиях, которые оставлены зарубежными компаниями.

– поддержать разработку проекта федерального закона «О технологической политике в России» в целях обеспечения участия малых технологических компаний в решении задач технологического суверенитета.

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково»: «Для обеспечения технологического суверенитета необходимо наладить взаимодействие крупных заказчиков, производственных компаний и разработчиков. В законопроекте “О технологической политике России” определяются механизмы и роли участников такого взаимодействия, а также меры государственной поддержки технологических мегапроектов и сквозных технологий».

В 2024 г. Фонд «Сколково» планирует обеспечить: рост выручки участников проекта «Сколково» до 700 млрд руб., и повышение их инвестиционной привлекательности, обеспечивающей инвестиции в стартапы в размере не менее чем 50 млрд руб.; выход на международные рынки не менее 20 решений участников проекта «Сколково»; развитие «Платформы роста» в целях масштабирования сервисов Фонда «Сколково», направленных на решение задач роста стартапов; развитие новых форм поддержки стартапов, обеспечивающих спрос на их решения со стороны крупных российских компаний; повышение качества бесшовного взаимодействия с другими институтами развития, в том числе за счет использования преимуществ, предоставляемых компаниям-участникам реестра малых технологических компаний.

Сенаторы также рассмотрели ряд законопроектов и заслушали представителей Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках Дня субъекта, который проходит на этой неделе в Совете Федерации.

***

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3900. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

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