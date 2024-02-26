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«Авито Работа»: студенты и работодатели предпочитают сменный график

По данным «Авито Работы», в феврале 2024 г. и среди работодателей, и среди соискателей-студентов старше 18 лет самым популярным графиком работы является сменный. Число вакансий с ним выросло на 147% (в 2,5 раза), а соискательская активность увеличилась на 22% по сравнению с февралем 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

За последний год прирост средних предлагаемых зарплат вакансий со сменным графиком составил 18%. Теперь средний уровень оплаты труда достиг 41 435 руб. в месяц. В 2023 г. сумма была меньше — 35 020 руб. в месяц.

В феврале 2024 г. самыми востребованными соискателями-студентами при сменном графике стали менеджеры по продажам (спрос вырос на 286%), менеджеры по работе с клиентами (+276%) и официанты (+211%).

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Самые востребованные сотрудники-студенты в феврале 2024 года

А молодых соискателей больше всего интересуют вакансии менеджера по продажам (+210%), консультанта (+143%) и промоутера (+122%).

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Самые популярные вакансии у студентов в феврале 2024 года

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«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито» или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.

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