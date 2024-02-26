«Авито Работа»: студенты и работодатели предпочитают сменный график

По данным «Авито Работы», в феврале 2024 г. и среди работодателей, и среди соискателей-студентов старше 18 лет самым популярным графиком работы является сменный. Число вакансий с ним выросло на 147% (в 2,5 раза), а соискательская активность увеличилась на 22% по сравнению с февралем 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

За последний год прирост средних предлагаемых зарплат вакансий со сменным графиком составил 18%. Теперь средний уровень оплаты труда достиг 41 435 руб. в месяц. В 2023 г. сумма была меньше — 35 020 руб. в месяц.

В феврале 2024 г. самыми востребованными соискателями-студентами при сменном графике стали менеджеры по продажам (спрос вырос на 286%), менеджеры по работе с клиентами (+276%) и официанты (+211%).

Самые востребованные сотрудники-студенты в феврале 2024 года

А молодых соискателей больше всего интересуют вакансии менеджера по продажам (+210%), консультанта (+143%) и промоутера (+122%).

Самые популярные вакансии у студентов в феврале 2024 года

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