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Олег Коверзнев возглавил Yandex Cloud

Главой Yandex Cloud стал Олег Коверзнев, один из основателей публичной облачной платформы, запущенной «Яндексом» в 2018 г. Ранее он занимал пост операционного директора Yandex Cloud. Коммерческий директор Yandex Cloud Александр Черников назначен генеральным директором Yandex Cloud в России и СНГ. Также в компании появилась должность директора по технологиям. Им стал Иван Пузыревский, ранее возглавлявший направление разработки инфраструктурных сервисов в Yandex Cloud. Алексей Башкеев, со-основатель Yandex Cloud, останется в составе совета директоров Yandex Cloud и сосредоточится на общих технологических и инфраструктурных задачах «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители.

Олег Коверзнев создавал команду и формировал стратегию развития облачной платформы «Яндекса» с момента ее основания: сначала в роли директора по развитию бизнеса Yandex Cloud, а с 2020 г. — операционного директора. В качестве руководителя Yandex Cloud он сфокусируется на развитии технологической платформы и создании возможностей для всей экосистемы — клиентов, партнеров и профессионального сообщества в России и зарубежом.

Александр Черников работает в Yandex Cloud c 2019 г. За эти годы в разных ролях отвечал за выстраивание с нуля отраслевой экспертизы команды по работе с клиентами, масштабирование коммерческого блока, а также за рост бизнес-показателей публичной облачной платформы. Под руководством Александра в качестве коммерческого директора бизнес Yandex Cloud ежегодно показывает стабильный рост значительно выше рынка. В новой должности Александр продолжит фокусироваться на развитии бизнеса облачной платформы и поиске новых точек роста в России и СНГ.

Иван Пузыревский более 15 лет работает в «Яндексе». Ранее он отвечал за развитие инфраструктурных сервисов платформы Yandex Cloud. До присоединения к команде Yandex Cloud в 2021 г., занимался разработкой и внедрением платформы хранения и обработки больших данных, которая в 2023 вышла в open source под названием YTsaurus, а также руководил разработкой и созданием продукта в «Яндекс Путешествиях». В качестве директора по технологиям Иван займется развитием всего стека сервисов и технологий Yandex Cloud.

Алексей Башкеев, со-основатель Yandex Cloud, останется в составе совета директоров Yandex Cloud и сосредоточится на общих технологических и инфраструктурных задачах Яндекса. Алексей работает в «Яндексе» с 2009 г. Отвечал за разработку систем хранения и обработки данных, инструменты разработки и аналитику. Под руководством Алексея была создана общая инфраструктура «Яндекса», на базе которой работают все сервисы «Яндекса», включая Yandex Cloud.

«С 2020 г. я совмещал позиции руководителя внутренней инфраструктуры "Яндекса" и руководителя публичной облачной платформы Yandex Cloud. Это позволило Yandex Cloud максимально быстро пройти фазу становления: благодаря плотному сотрудничеству и преемственности многих технологий и команд, публичная облачная платформа на старте во многом опиралась на многолетний опыт внутренней инфраструктуры "Яндекса", — сказал Алексей Башкеев, со-основатель Yandex Cloud. — Сейчас Yandex Cloud значительно вырос и стал зрелым бизнесом. В совете директоров Yandex Cloud я продолжу помогать технологическому развитию облачной платформы и при этом больше сосредоточусь на общих инфраструктурных задачах всего "Яндекса". Уверен, команда Yandex Cloud продолжит успешно развивать облачную платформу, чтобы делать технологические сервисы "Яндекса" доступными для всего рынка».

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