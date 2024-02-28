CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Восемь из десяти соискателей проверяют работодателей перед трудоустройством

Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство россиян (78%) проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Только 12% не делают этого: «Ищу работу в государственной структуре»; «На собеседовании все увижу».

Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц (85%).

Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в интернете, — отзывы бывших сотрудников. Соискатели также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.

Доля россиян, проверяющих потенциальных работодателей, растет: 73% в 2022 г. и 78% сегодня.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 374

Время проведения: 22—26 февраля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Хакеры создали ПО для нападения на российский ВПК. Атаки стало сложнее распознать

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще