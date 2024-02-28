Восемь из десяти соискателей проверяют работодателей перед трудоустройством

Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство россиян (78%) проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Только 12% не делают этого: «Ищу работу в государственной структуре»; «На собеседовании все увижу».

Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц (85%).

Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в интернете, — отзывы бывших сотрудников. Соискатели также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.

Доля россиян, проверяющих потенциальных работодателей, растет: 73% в 2022 г. и 78% сегодня.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 374

Время проведения: 22—26 февраля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов