«Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве

Компании «Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве.

Положения меморандума устанавливают совместное продвижение существующих программных продуктов и решений, партнёрство по модели OEM (original equipment manufacturer), а также тесное технологическое взаимодействие.

Одним из важнейших направлений совместной работы станет разработка операционной системы Кыргызстана с открытым исходным кодом. Этот программный продукт призван разрушить монополию западных вендоров на ИТ-рынке страны, отмечают в «Базальт СПО».

«Мы делаем серьезный шаг к цифровому суверенитету, — сказал Кубан Ибраев, генеральный директор ОсОО «Тонк Азия». — Уверен, совместные усилия по разработке и продвижению свободного программного обеспечения позволят государственным и коммерческим организациям преодолеть зависимость от иностранного ПО и существенно изменят ландшафт информационной безопасности Кыргызстана».

В рамках программы OEM-партнёрства компания «Тонк Азия» будет поставлять компьютеры с предустановленными ОС «Альт» широкому кругу заказчиков в Кыргызстане и странах Центральной Азии. В том числе ОС будут устанавливаться на рабочие станции, ноутбуки, моноблоки, серверы и интерактивные доски, которые производит Бишкекский завод ЭВМ. Программа также предусматривает совместную работу «Базальт СПО» и «Тонк Азия» по продвижению и обеспечению техподдержки ОС.

«Цифровой суверенитет — необходимое условие существования государства, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — Мы готовы передать кыргызским коллегам наши знания и опыт по созданию качественных, современных, безопасных программных продуктов. Более 20 лет мы развиваем собственную инфраструктуру разработки операционных систем «Альт», ядром которой является независимый репозиторий пакетов свободных программ, один из крупнейших в мире. Наши специалисты активно сотрудничают с международными проектами СПО, обеспечивают поддержку внедренных решений, непрерывно развивают наши программные продукты с учетом меняющихся потребностей рынка. Все эти наработки мы будем вместе применять в рамках технологического партнёрства».

«Тонк Азия» предлагает программные продукты и операционные системы, разрабатываемые «Базальт СПО»: «Альт Сервер» — серверная операционная система; «Альт Рабочая станция» — универсальная операционная система для рабочих станций; «Альт Образование» — операционная система с набором программ, адаптированных для образовательных учреждений; «Альт Виртуализация» — операционная система с набором программного обеспечения и служб, позволяющих быстро развернуть сервер виртуализации; «Альт СП» — сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты; «Альт Образование» — операционная система с наборами прикладных программ для разных ступеней образования, от начальной школы до вуза.