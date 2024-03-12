«Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory

Компания «Наносемантика», российский производитель решений и продуктов на основе нейросетей, выступит технологическим партнером онлайн-программы «Data Science в медицине» школы ИТ-профессий Skillfactory. Сотрудничество направлено на подготовку квалифицированных специалистов в области Data Science для медицинской индустрии. Об этом CNews сообщили представители компании «Наносемантика».

Применение Data Science и искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении открывает новые возможности в эффективности медицинских исследований и лечения пациентов, от сокращения времени и затрат на разработку новых фармацевтических препаратов до улучшения точности диагностики за счет анализа больших данных медицинских изображений. Потенциал Data Science в медицине огромен, однако для успешного применения технологий требуются высококвалифицированные специалисты. Подготовка кадров – важная задача современного образования в области здравоохранения и биотехнологий.

Онлайн-программа «Data Science в медицине», разработанная Skillfactory совместно с ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), призвана научить специалистов с помощью Data Science решать задачи в прикладной медицине и биологии. В рамках практического блока программы учащиеся смогут отработать навыки на кейсах от «Наносемантики»: от реально работающих на бизнес-рынке до новых вызовов в области медицины. Медицинские работники, биологи, фармацевты и исследователи в области медицины смогут освоить решение практических медицинских задач с помощью методов анализа данных. По итогам успешного прохождения курса учащиеся получат диплом о переподготовке Сеченовского университета и диплом Skillfactory.

«Наносемантика» сотрудничает с профильными образовательными учреждениями, поддерживая инициативы, направленные на подготовку специалистов в области Data Science. Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Наносемантика», возглавляет Лабораторию нейросетевых технологий и прикладной лингвистики в МФТИ. Сотрудники лаборатории проводят исследования в области глубокого обучения (Deep Learning) и ведут разработки с использованием компьютерного зрения и распознавания и синтеза речи. Один из реализованных проектов – мультимедийный стенд «Снежинка» с голосовым 3D-аватаром для международной арктической станции. В Российском технологическом университете МИРЭА при поддержке компании «Наносемантика» регулярно проходят студенческие хакатоны. Студенты МИРЭА пробуют себя в разработке игр или виртуального мира, использующих технологии распознавания речи, синтеза речи и голосовых роботов. Партнерство со школой ИТ-профессий Skillfactory продолжит практику подготовки квалифицированных кадров в области Data Science.

«Внедрение практического опыта в образовательные программы является важным аспектом подготовки специалистов в области Data Science. Связывая теоретические знания с реальными бизнес-кейсами, мы даем возможность учащимся адаптироваться к новым технологиям, развивать способность к инновационному мышлению и решению сложных наукоемких задач в здравоохранении. Вызовы, с которыми столкнутся специалисты в своей повседневной работе, потребуют не только глубоких знаний в области медицины, но и в сфере ИИ и смежных дисциплин. «Наносемантика» имеет многолетний опыт решения бизнес-задач с помощью машинного обучения и мы рады им поделиться, чтобы развивать Data Science компетенции специалистов в различных сферах, включая медицинскую. Мы уверены, что, объединив усилия со Skillfactory, сможем обеспечить приток квалифицированных кадров в медицинское сообщество», – сказал Илья Иванов, коммерческий директор компании «Наносемантика».

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«Наносемантика» – российский производитель решений и продуктов на основе нейросетей. За 18 лет на рынке ИТ-компания разработала более 12 собственных интеллектуальных продуктов и платформ, реализовала свыше 130 проектов для бизнеса.

Skillfactory — российская онлайн-школа ИТ-профессий, работает с 2016 г. Предлагает программы по Data Science, аналитике данных, программированию, ИТ-менеджменту и дизайну (школа Contented). Skillfactory также развивает совместные программы высшего образования в партнерстве с ведущими университетами и реализует проекты с государством. В 2023 г. на совместных программах онлайн-магистратур и ДПО с вузами обучается более 1100 студентов. Всего в школе обучается более 55 тыс. студентов. Самые популярные направления для обучения: тестировщик-автоматизатор на Python, профессия Data Scientist, fullstack-разработчик на Python, профессия Python-разработчик, профориентационный курс «ИТ-специалист с нуля» и специализация «Аналитик данных».