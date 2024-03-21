Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года

В 2023 г. выручка VK увеличилась на 36% по сравнению с 2022 г. до 132,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 40% год к году до 79,7 млрд руб.

Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 42%, от рекламных интеграций в собственном контенте, шоу партнеров и блогеров — в 2,5 раза.

Доходы в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» выросли на 42% и 68% год к году соответственно.

Выручка VK за IV квартал 2023 г. увеличилась на 34% по сравнению с IV кварталом 2022 г. до 42,5 млрд руб.

VK нарастила аудиторию площадок и увеличила показатели вовлеченности пользователей

В 2023 г. средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на 13% по сравнению с 2022 г. и составила 76 млн пользователей, в IV квартале 2023 г. средняя дневная аудитория сервисов VK выросла на 6% по сравнению с IV кварталом 2022 г. и составила 78 млн пользователей.

В 2023 г. пользователи проводили в среднем на 6% больше времени в сервисах VK по сравнению с предыдущим годом. Показатель Time spent составил в среднем 3,4 млрд минут в день. В IV квартале 2023 г. пользователи провели в среднем 3,5 млрд минут в день в сервисах VK, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Скорректированная EBITDA VK по итогам 2023 г. составила 495 млн руб.

В 2023 г. VK инвестировала в продуктовое развитие, создание и продвижение контента, привлечение талантливых специалистов, техническое оснащение и внедрение передовых технологий. Инвестиции способствовали росту аудиторных метрик, ускоренному развитию сервисов и являются фундаментом укрепления лидерства холдинга в стратегических направлениях бизнеса.

«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Дзен» реализовали более 300 продуктовых и технологических обновлений

Запущены глобальные обновления ключевых пользовательских экранов — новостных лент и главных страниц. Улучшены алгоритмы рекомендаций, которые работают на глубокое вовлечение аудитории. Запущено отдельное мобильное приложение «VK Видео», которое с сентября по декабрь 2023 г. скачали около пяти млн пользователей.



Расширена функциональность работы с видео и фотоматериалами на всех платформах VK.

Обновлены партнерские программы, личные кабинеты авторов и инструменты монетизации.

Социальные сети и контентные сервисы VK усилили работу с авторами, производителями контента, блогерами и лидерами мнений

На платформах VK вышло более 1,5 тыс. эксклюзивных шоу и проектов, включая спортивные трансляции, образовательные и научные программы, музыкальные и тревел-шоу. Ежедневно ролики в VK Клипах смотрят более 30,5 млн зрителей.

В IV квартале 2023 г. число новых сообществ «ВКонтакте» выросло на 20% год к году.

VK инвестировала в развитие команды

Количество сотрудников VK с января 2023 г. по декабрь 2023 г. выросло на 33% до 15 тыс. человек. Доля ИT специалистов и продуктовых разработчиков выросла до 63%.

Холдинг расширил сотрудничество с 30 российскими вузами.

Реализованы программы стажировок и стипендий для IT-специалистов.

Компания сформировала резервы сетевого и серверного оборудования

VK приступила к строительству собственных ЦОД с целью масштабирования, повышения надежности и отказоустойчивости инфраструктуры.

Реализован ряд технических обновлений и программ по повышению информационной безопасности и защите персональных данных пользователей.

VK инвестировала в проекты с нерекламной моделью монетизации

VK консолидировала крупнейшую в России образовательную платформу «Учи.ру» и онлайн-школу «Тетрика».

Запущены первый в России цифровой колледж на базе Skillbox и платформа «Академика» для обучения на программах от ведущих вузов и индустриальных партнеров.

Самым быстрорастущим стал сегмент «Технологии для бизнеса» — в 2023 г. выручка увеличилась на 68% год к году.

Рост нерекламной выручки VK по итогам 2023 года составил 30%.

Инвестиции 2023 г. направлены на технологическое и продуктовое развитие и обеспечат операционную эффективность, устойчивость и рост бизнеса в будущих периодах.

Результаты операционных сегментов за 2023 г.

Показатели сегментов за 2023 г.

С учетом значительной трансформации бизнеса VK привела финансовую информацию по сегментам в соответствии с обновленной организационной структурой, начиная с IV квартала 2023 г.

Сегмент «Социальные сети и контентные сервисы» переформирован в «Социальные платформы и медиаконтент» с возросшим фокусом VK на медийно-контентных проектах. Выручка сегмента увеличилась на 35,3% до 84,6 млрд руб. по итогам 2023 г. Рентабельность сегмента по EBITDA в отчетном периоде составила 8,9%. Основными драйверами роста выручки сегмента стали рост социальной сети «ВКонтакте», приобретение платформы «Дзен» в сентябре 2022 г .

В 2023 г. средняя дневная аудитория (DAU) «ВКонтакте» в России выросла на 10% до 54,1 млн пользователей по сравнению с 2022 г.

Сегмент «Образовательные технологии» показал рост выручки на 41,7% до 15,9 млрд руб. по итогам 2023 г. Рост выручки сегмента обусловлен устойчивым спросом на курсы образовательных платформ Skillbox Holding Limited и «Учи.ру», а также консолидацией онлайн-платформы для школьников «Учи.ру» с 17 февраля 2023 г. и «Тетрики» с 1 сентября 2023 г.

Сегмент «Технологии для бизнеса» показал рост выручки на 67,5% до 9,7 млрд руб. по итогам 2023 г. Основными драйверами роста направления стали облачные сервисы платформы VK Cloud и коммуникационные решения VK WorkSpace. Рентабельность по EBITDA сегмента увеличилась на 7,1 процентных пункта год к году и составила 27,2% в 2023 г.

Сегмент «Новые бизнес-направления» переформирован в «Экосистемные сервисы и прочие направления», включает, в частности, сервисы Почта Mail.ru и Облако Mail.ru. Выручка сегмента выросла на 21,2% до 23 млрд руб. по итогам 2023 г. в том числе благодаря росту на 45% год к году выручки «Почты» и «Облака». В сегмент также входят игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore, голосовые технологии и умные устройства. Сегмент находится в активной инвестиционной фазе.

Сегмент «Социальные платформы и медиаконтент»

Показатели сегмента «Социальные платформы и медиаконтент»

Основные проекты: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Видео», «VK Мессенджер».

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» за 2023 г. выросла на 35,3% по сравнению с 2022 г. и достигла 84,6 млрд руб. Основным драйвером роста стал рост доходов от онлайн-рекламы. Рост выручки самого крупного актива — социальной сети «ВКонтакте» — составил 23%. Выручка сегмента включает выручку от проектов «Дзен» и «Новости». Активное продуктовое развитие сегмента, направленное на рост аудитории и вовлеченности, привело к повышению расходов на привлечение авторов, создание контента, маркетинг и персонал. В 2023 г. скорректированная EBITDA сегмента составила 7,5 млрд руб.

В IV квартале 2023 г. средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 10% до 87,7 млн пользователей по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Показатель средней месячной аудитории «Одноклассников» (ОК) в России в четвертом квартале 2023 г. составил 35 млн пользователей. В четвертом квартале аудитория ОК продолжила демонстрировать высокую активность на платформе. Пользователи отправили друг другу 10,8 млрд виртуальных подарков, что на 30% больше, чем годом ранее, 686 млн открыток, что на 12% больше, чем годом ранее, и 480 млн стикеров.

В IV квартале 2023 г. ОК продолжили активную работу над повышением качества продукта и контентной составляющей площадки. Соцсеть обновила сервис «Увлечения». В нем появился поиск контента на тему хобби, возможность делиться публикациями, задавать вопросы экспертам в разделе «Вопросы и ответы», находить интересующую информацию в «Базе знаний». Общее число групп с оригинальным контентом в ОК к концу четвертого квартала достигло 95 тыс., увеличившись за год на 35%, а доходы авторов от программ монетизации выросли в три раза.

В IV квартале 2023 г. «Дзен» запустил автоматические субтитры в видео, обновил внешний вид каналов для авторов и дал возможность пользователям удалять историю своих видеопросмотров на платформе.

Среднесуточное количество просмотров «VK Видео» в четвертом квартале 2023 г. достигло 2,3 млрд, что на 18% выше, чем год назад. С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и AndroidTV 4,8 млн раз. В декабре 2023 г. совокупное время, которое зрители проводили за просмотром в VK Видео, выросло на 38% по сравнению с декабрем 2022 г. Наиболее продолжительное время смотрения было у зрителей приложения для Smart TV — в среднем 125 минут в день. «VK Видео» стало одной из главных площадок для размещения нативной рекламы в контенте: объем нативных интеграций бизнеса в блогерском контенте и шоу собственного производства составил более одного млрд руб. с момента запуска отдельного приложения в сентябре 2023 г.

Ежедневные просмотры «VK Клипов» за IV квартал 2023 г. выросли на 47% до 1,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Time spent «VK Клипов» в IV квартале 2023 г. вырос на 123% по сравнению с четвертым кварталом 2022 г., в том числе благодаря новой системе рекомендаций. Количество опубликованных клипов увеличилось за аналогичный период на 73%, а число создателей контента — на 59%.

В IV квартале 2023 г. средняя месячная аудитория «VK Музыки» в мире составила 43 млн человек. Рост базы подписчиков в мире на конец 2023 г. составил 44% год к году. В России показатель составил 39 млн пользователей. В сервисе добавились две новые функции – «Сниппеты», отдельный раздел, где можно быстро выбрать плейлист или трек по самому яркому фрагменту, и лонгтап, предпрослушивание самого яркого фрагмента трека по долгому нажатию. Благодаря этим функциям пользователь сможет найти еще больше музыки и быстрее выбрать и добавить понравившийся трек.

За IV квартал 2023 г. средняя месячная аудитория «VK Мессенджера» составила 66,6 млн пользователей. Число установок отдельного приложения «VK Мессенджер» к концу 2023 г. достигло 25,6 млн. В IV квартале 2023 г. пользователи поставили более одного млрд анимированных реакций на сообщения. В IV квартале 2023 г. «VK Мессенджер» внедрил возможность начать диалог с пользователем по номеру телефона.

Сегмент «Образовательные технологии»

Показатели сегмента «Образовательные технологии»

Основные проекты: Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Lerna, «Учи.ру», «Тетрика».

Выручка сегмента «Образовательные технологии» за 2023 г. выросла на 41,7% по сравнению с 2022 г. и достигла 15,9 млрд руб. благодаря устойчивому спросу на курсы образовательных платформ и консолидации онлайн-платформ для школьников «Учи.ру» и «Тетрики». В 2023 году сегмент сохранил прибыльность по EBITDA.

В IV квартале 2023 г. объем продаж образовательных продуктов Skillbox Holding Limited вырос на 8% до 56,7 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., а за 2023 г. в целом – на 3% до 193 тыс. Средний чек за IV квартал 2023 г. снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 65 тыс. руб. Такая динамика обусловлена повышенным спросом на курсы и программы со скидками. Средний чек за 2023 г. вырос на 7% по сравнению с 2022 г. и составил 67 тыс. руб.

Средняя месячная аудитория «Учи.ру» за IV квартал 2023 г. составила 5,2 млн человек. В 2023 г. на сервисах «Учи.ру» были активны 14,5 млн учеников, 6,2 млн родителей и 749 тыс. учителей. За тот же период количество платящих учеников составило 1,1 млн и выросло год к году на 22%. С октября по декабрь 2023 г. на платформе «Учи.ру» прошли четыре масштабные олимпиады – «Безопасные дороги», «Наука вокруг нас», «Культура вокруг нас» и «Безопасный интернет», общее количество участников которых составило 6,3 млн.

Сегмент «Технологии для бизнеса»

Показатели сегмента «Технологии для бизнеса»

Основные проекты: VK Cloud, коммуникационные сервисы VK WorkSpace

Выручка VK Tech за 2023 г. выросла на 67.5% по сравнению c 2022 г. и составила 9,7 млрд руб. В 2023 г. скорректированный уровень EBITDA направления VK Tech вырос в 2,3 раза год к году до 2,6 млрд руб., а рентабельность сегмента повысилась на 7,1 процентных пункта год к году до 27,2%. Ключевым драйвером роста выручки стали облачные сервисы платформы VK Cloud с ростом на 75,4% к прошлому году и коммуникационные решения VK Workspace с ростом на 68% к прошлому году. Выручка от продаж HR-сервисов в 2023 г. увеличилась в 3,1 раза.

В IV квартале 2023 г. выручка облачных сервисов VK Cloud выросла в два раза, выручка сервисов коммуникационной платформы VK WorkSpace выросла на 36% относительно четвертого квартала 2022 г. Продажи HR Tech сервисов выросли в четыре раза год к году, а реализация промежуточного ПО для хранения и обработки данных Tarantool выросла в три раза относительно аналогичного периода прошлого года. В IV квартале 2023 г. VK Teams расширил возможности для видеоконференций.

Сегмент «Экосистемные сервисы и прочие направления»

Показатели сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления»

Основные проекты: «Почта» и «Облако Mail.ru», «Маруся», «VK Капсула», VK Play, RuStore, VK Pay

Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» составила 23 млрд руб. в 2023 г. Убыток по скорректированной EBITDA составил 3,5 млрд руб. в 2023 г. В сегмент «Экосистемные сервисы и прочие направления» включены в том числе сервисы «Почта Mail.ru» и «Облако Mail.ru», а также продукты, которые VK запустила в 2022 г. и продолжает активно развивать – магазин приложений RuStore и игровую платформу VK Play. В сегмент также входят голосовые технологии и умные устройства. Сегмент находится в активной инвестиционной фазе.

За IV квартал 2023 г. выручка почтового сервиса выросла на 30% до 1,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2023 г. была запущена новая мобильная веб-версия «Почты».

В ноябре 2023 г. «Календарь Mail.ru» интегрировался с платформой автоматизации YCLIENTS, добавив возможность автоматического создания события через онлайн-запись YCLIENTS или приложение Yplaces. Благодаря данной интеграции пользователи могут добавить напоминание о предстоящем визите в салон красоты, фитнес-клуб или о развивающих занятиях для детей в свой «Календарь Mail.ru» с помощью одной кнопки.

За IV квартал 2023 г. средняя месячная аудитория сервиса «Облако Mail.ru» составила 21,9 млн, а средняя дневная аудитория — 2,4 млн11. За четвертый квартал 2023 года в «Облако» пользователи загрузили около 7,8 млрд файлов.

На конец 2023 г. в VK Play было зарегистрировано 38,5 млн аккаунтов, а средняя месячная аудитория проекта за IV квартал 2023 г. составила 16,4 млн пользователей. В IV квартале на VK Play состоялся релиз нескольких крупных тайтлов, таких как «Калибр», «Мир кораблей» и Xtract. VK Play провел масштабные турниры по Dota 2, CS:GO и Standoff 2 с общим призовым фондом в размере шести миллионов рублей, а стриминговая платформа VK Play Live стала доступна на устройствах со Smart TV.

RuStore активно развивал каталог: на конец 2023 г. пользователям было доступно более 32 тыс. приложений и игр, из которых значительная часть от иностранных разработчиков. В 2023 г. магазин расширил присутствие на новых устройствах — он стал доступен на ТВ, медиацентрах и электронных книгах. Разработчики приложений получили новые инструменты монетизации — рекламное продвижение в разделах и возможность продвигать внутриигровые события в подборках.

За IV квартал 2023 г. дневная аудитория голосового помощника «Маруся» выросла на 18% год к году. VK продала на 7% больше умных устройств за IV квартал 2023 г., чем за аналогичный период 2022 г., а за 2023 г. – на 40% больше, чем за 2022 г. VK и Ozon разработали собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens со встроенным помощником «Маруся» и сервисами VK. Также в IV квартале расширилась и функциональность голосового помощника. Умные колонки VK теперь можно использовать как радионяню, а «Маруся» научилась звонить на умные колонки «VK Капсула» и «VK Капсула Мини».