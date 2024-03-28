Москва заключила почти 10 тыс. электронных договоров по сделкам с недвижимостью

С начала 2020 г. Москва заключила по результатам торгов по продаже и аренде недвижимости почти 10 тыс. договоров в электронном виде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице с 2014 г. проводятся электронные торги, однако до 2020 г. все документы по итогам их проведения оформлялись в бумажном виде. С начала 2020 г. город начал заключать онлайн-сделки по продаже объектов нежилого фонда, в 2021 г. – по аренде помещений и земельных участков для строительства коммерческих объектов, а с 2023 г. – по аренде участков для возведения частных домов. На сегодня в электронном виде оформлено около 9,9 тыс. договоров с физическими лицами и представителями бизнеса», – сказал Владимир Ефимов.

Ранее процедура подготовки и подписания документов с дальнейшей регистрацией права собственности состояла из 11 шагов и проходилаисключительно в бумажном виде. Покупателям нужно было лично посещать инстанции, подавать, подписывать и получать все необходимые документы. Сегодня для подписания договора купли-продажи или договора аренды и акта приема-передачи объекта достаточно сделать несколько кликов в личном кабинете на Инвестиционном портале Москвы. Регистрацией прав в Росреестре занимается Департамент городского имущества.

«В 2023 г. по результатам торгов в электронном виде было заключено свыше 3,7 тыс. договоров аренды и купли-продажи нежилых помещений, отдельно стоящих зданий, машино-мест и земельных участков. Это более чем в четыре раза превышает показатель 2020 г., когда было оформлено таким образом 918 документов. С начала 2024 г. заключено около 500 договоров», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Вся информация о выставленной на продажу столичной собственности публикуется в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портала Москвы. Там доступны подробные описания объектов, есть возможность виртуально осмотреть помещение или здание, оценить его расположение. Сервисы и возможности ресурса постоянно дорабатываются. Так, в 2024 г. появился аналитический раздел, который не только позволяет оценить инвестиционную привлекательность лота, но и получить необходимую информацию о нем в наглядной графической форме.

В столичном Департаменте информационных технологий также напомнили об инвестиционной карте – еще одном цифровом инструменте Инвестиционного портала, который помогает принять взвешенное решение об участии в торгах по продаже и аренде недвижимости. На карте можно найти все актуальные лоты на городских торгах и площадки под создание и развитие производств в Москве. Функциональные возможности сервиса позволяют оценить привлекательность локации по нескольким критериям, узнать больше о предлагаемой городом недвижимости, подобрать подходящий под потребности и цели объект. Сейчас на карте представлена информация по 2,3 тыс. объектов городской собственности, выставленных на торги, а также 192 инвестиционным площадкам, которые могут быть использованы для локализации производств на территории города.