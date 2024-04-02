Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности

23 апреля в Москве в кластере «Ломоносов» состоится конференция Foresight Day 2024. Главное мероприятие года от российского вендора «Форсайт» в этом году пройдет под девизом «Определяем будущее вместе».

Цель конференции – объединить представителей вендора, заказчиков и ИТ-интеграторов, чтобы оценить итоги импортозамещения на российском рынке бизнес-аналитики и в сфере корпоративной мобильности в 2023 году. Диалог будет выстроен вокруг основных задач, которые необходимо решать уже сегодня для ускорения цифровой трансформации на базе российского ПО.

В 2023 году флагманский программный продукт вендора «Форсайт. Аналитическая платформа» стал ключевым российским BI-инструментом в Enterprise-сегменте – стартовали проекты по переходу на платформу «Форсайт» с западных решений, перешли в промышленную эксплуатацию аналитические системы крупнейших российских предприятий. Пришло время поделиться опытом и показать результаты работы вендора и партнерской экосистемы в период активного импортозамещения. На Foresight Day 2024 представители «Форсайт» расскажут о развитии собственных программных продуктов, заказчики поделятся историями успеха, а партнеры представят свой новый проектный опыт.

Программа мероприятия включает пленарную сессию, круглый стол, посвященный инновациям в ИТ, четыре параллельные трек-сессии и демозону.

На пленарной сессии выступят генеральный директор компании «Форсайт» Владимир Комов и ИТ-руководители крупнейших заказчиков вендора. Директор департамента управления продуктами «Форсайт» Константин Шимановский расскажет об основных направлениях развития продуктовой линейки вендора в 2023 году.

Также пленарная сессия включает доклад одного из самых известных промышленных дизайнеров России Владимира Пирожкова. Его выступление тесно связано с темой конференции: «Определяем будущее вместе». Спикер поделится идеями о глобальных трендах развития цивилизации и роли России в этом процессе, представит свой взгляд на различие между модернизацией и инновациями.

Ключевое событие конференции – круглый стол «Эффективное сотрудничество: Инновации, модернизация, импортозамещение». Лидеры мнений в ИТ-отрасли обсудят роль инноваций в контексте импортозамещения. Сегодня для заказчиков важно, чтобы российские разработчики ПО обеспечили пользователей широким набором востребованных функций. Но задача инновационного развития остается актуальной всегда, поэтому вендорам необходимо находить возможности для создания принципиально новых технологий. Участники круглого стола обсудят, как выстроить приоритеты в этой сфере и определить пути развития программных продуктов.

В программе конференции – четыре тематических трек-секции:

Практика внедрений на базе «Форсайт. Аналитическая платформа»

Импортозамещение систем управления эффективностью предприятия

Шаг вперед: Инновации и модернизация в аналитических решениях «Форсайт» 2024

Корпоративная мобильность: безопасность, надежность, быстродействие

На Foresight Day 2024 будет организована демозона, на которой вендор представит возможности продуктов линейки «Форсайт». На своих стендах эксперты компаний-партнеров расскажут об опыте работы с продуктами «Форсайт», продемонстрируют различные отраслевые кейсы и примеры решения задач в области бюджетирования, инвестиционной деятельности, формирования отчетности, работы с данными.

Участие в конференции для представителей компаний-заказчиков является бесплатным.

Подробнее о конференции читайте на сайте мероприятия: https://fday2024.fsight.ru.