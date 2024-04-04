Выручка от услуг ВАТС MCN Telecom по итогам 2023 г. увеличилась на 17,9%

Российский MVNO-оператор MCN Telecom, обслуживающий как бизнес-клиентов, так и частных пользователей, и разработчик программных решений, подвел итоги года. Выручка от ключевого продукта – виртуальной АТС – возросла на 17,9%. Наибольший финансовый рост был достигнут по услуге A2P SMS и составил 87%. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom.

Количество корпоративных абонентов MCN Telecom к концу 2023 г. сократилось на 2%, составив 8,5 тыс. малых и средних предприятий России. В то же время база B2C-абонентов выросла на 13%. В целом выручка компании MCN Telecom увеличилась на 2% за год. Финансовые результаты по отдельным услугам показали рост от 12% до 87%. В частности, выручка от «Виртуальной АТС» возросла на 17,9%, от «Голосовых роботов» - на 80%, что на 13% выше результатов 2022 г, и от «Чат-ботов» - на 59%.

Самым значительным ростом доходов отметилась услуга A2P SMS - 87%. Сервисы для двухфакторной аутентификации, включая Flash Call и Password SMS, набирают популярность среди российских компаний. Прирост в денежном выражении по данной услуге составил 82%.

Кроме того, в 2023 г наметилась тенденция к более активному использованию мобильных сервисов как абонентами B2B, так и B2C MCN Telecom. Доходы от услуг мобильного интернета и отправки SMS через SIM-карты увеличились на 12%.

В рамках стратегического развития CPaaS (Communication Platform as a Service) платформы, компания MCN Telecom расширила функциональность своих сервисов за счет внедрения технологий искусственного интеллекта. Это нововведение стало ответом на возрастающий спрос со стороны корпоративных клиентов на автоматизацию бизнес-процессов. Облачные решения MCN Telecom, оптимизированные ИИ, предоставляют малому и среднему бизнесу превосходные возможности для улучшения клиентского сервиса и увеличения притока новых пользователей с меньшими затратами.

В 2023 г. MCN Telecom представил клиентам расширение функциональности ВАТС, включая такие возможности, как «Тегирование звонка» и «Транскрибация звонка». Сервис «Тегирование звонка» предоставляет возможность сотрудникам классифицировать диалоги с клиентами, произнося ключевые слова по завершении звонка. Услуга «Транскрибация звонка» обеспечивает точное преобразование содержания телефонных переговоров в текст, как для записанных разговоров, так и для коммуникаций в реальном времени, поддерживая работу на русском и еще 30 языках мира.

Также в 2023 г. была запущена онлайн-платформа «Мультичат», позволяющая обрабатывать запросы клиентов из различных источников — социальных сетей, мессенджеров, веб-чатов и форм обратной связи на сайтах — в едином пользовательском интерфейсе.

В продукт «Чат-бот» была добавлена функция планирования рассылок, позволяющая осуществлять отправку сообщений через заданные интервалы времени.

Интеграции с системами CRM и ERP дополнились возможностями фильтрации сообщений и сбора данных о звонках по спискам номеров, предоставляя нашим клиентам еще большую гибкость и контроль над бизнес-процессами.

Основные тренды отрасли телекоммуникаций в 2024 г.: расширение сетей 5G; увеличение числа пользователей устройств IoT; искусственный интеллект и машинное обучение; развитие AR и VR; безопасность данных; цифровая трансформация.

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MCN Telecom – оператор связи для малого, среднего и крупного бизнеса, разработчик программных продуктов. Предоставляет услуги фиксированной связи в 60+ субъектах России, услуги мобильной связи в 40+ регионах России. Номерная емкость, выделенная MCN Telecom регулятором, насчитывает около 400 тыс. номеров разных типов. Клиенты могут подключать услуги телефонии в режиме реального времени с помощью телеком-платформы (CPaaS), которая включает в себя облачные сервисы: «Виртуальную АТС», «Голосовые роботы», «Чат-боты», API, Call Tracking, Password Call, Confirmation Call, SMS-информирование и пр. MCN Telecom входит в список десяти лицензированных МгМн операторов России.