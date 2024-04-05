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«DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев

Новое подразделение российского вендора технологических решений «DатаРу» — «DатаРу Облако» возглавил Дмитрий Бородачев. Он будет отвечать за развитие облачных сервисов, расширение присутствия компании в российском сегменте облачных продуктов и вывод на рынок линейки PaaS- и SaaS-сервисов собственной разработки на базе программно-аппаратных комплексов «DaтаРу».

Дмитрий Бородачев получил образование в Московском физико-техническом институте, а также в Открытом университете Великобритании. У него за спиной свыше 25 лет опыта в ИТ и телеком-отрасли, в том числе на управляющих должностях в ведущих российских компаниях. Так, на позиции технического директора интернет-провайдера Qwerty он обеспечил охват сети для более чем половины районов Москвы, а также расширил абонентскую базу компании до 100 тыс. абонентов.

Во ФГУП РСВО («Российские сети вещания и оповещения») на должности главного инженера Санкт-Петербургского филиала Дмитрий Бородачев отвечал за взаимодействие со строительным комплексом Санкт-Петербурга по обеспечению новостроек слаботочными системами, а также за цифровизацию системы оповещения города.

Кроме того, Дмитрий Бородачев более семи лет занимал позицию технического директора в облачном провайдере IBS Datafort (в 2021 г. был поглощен «ВымпелКом» и вошел в состав Beeline Cloud). В рамках работы в компании построил облачную платформу с полным набором облачных сервисов IaaS, PaaS и SaaS, выстроил бизнес-процессы в сервисной компании, а также обеспечил размещение в облаке большого количества клиентских систем.

«Рынок облачных сервисов — высококонкурентная и перспективная ниша, где у «DaтаРу» есть все необходимое для успешной работы: собственное производство высокотехнологичного оборудования, включая сетевое оборудование, серверы и СХД, а также глубокая экспертиза команды в прикладном ПО и качественные инженерные ресурсы. В первую очередь мы будем ориентироваться на enterprise-сегмент, с которым работаем на протяжении многих лет. Мы сможем предложить корпоративным клиентам наиболее востребованные импортонезависимые облачные решения, подходящие для плавной миграции с продуктов от зарубежных поставщиков», — сказал Дмитрий Бородачев, руководитель подразделения «DатаРу Облако».

«Одна из важных задач, поставленных перед Дмитрием и его командой, — выстраивание всех бизнес-процессов, присущих сервисной компании. У «DaтаРу» традиционно высокие стандарты обслуживания клиентов, поэтому нам важно, чтобы в рамках нового направления бизнеса уровень работы с заказчиками был не ниже. Уверен, что опыт Дмитрия Бородачева, а также его управленческие навыки позволят нам усилить команду и будут способствовать росту бизнеса DaтаРу», — сказал Роман Гоц, генеральный директор «DaтаРу».

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