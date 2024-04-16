«Контур.Толк» стал пространством для коммуникаций

Команда «Контур.Толка» объявила о большом обновлении. В сервисе появился раздел «Артефакты». Теперь каждый пользователь может быстро найти встречу, в которой участвовал, и вернуться к тому, что обсуждали участники. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

К артефактам относится все, что помогает погрузиться в контекст переговоров и зафиксировать итоги встречи. Это переписки из чатов, результаты опросов, записи конференций с готовыми расшифровками. Пользователю не нужно скачивать документы на устройство. Все файлы доступны в облаке, а ссылку на артефакт легко отправить коллеге, который пропустил встречу.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Вся рабочая коммуникация должна оставлять цифровые следы. Чтобы не обсуждать одни и те же вопросы по несколько раз, важно сохранять итоги переговоров. Команда «Контур.Толка» создает такой сервис, в котором общаться удобно, а нужные артефакты формирует сама система».

Единое пространство помогает бизнесу работать эффективнее. В сервисе можно заводить данные сотрудников, выдавать им доступы и роли, управлять настройками. «Контур.Толк» объединяет видеосвязь, корпоративные чаты, платформу для вебинаров и систему для создания онлайн-курсов.

Набор решений для совместной работы продолжит расширяться. В 2024 г. пользователям станут доступны интерактивные доски и заметки.

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«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.